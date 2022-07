Faydee și Costi, un nou duet de succes. Luana este melodia pe care vei dansa în această vară!

Compusă și produsă de către Costi alături de Faydee, „Luana" te poartă pe ritmuri orientale într-o lume în care fericirea este cel mai de preț cadou, indiferent de etnie sau religie.

La două săptămâni din momentul lansării piesei „Monalisa", Faydee și Costi colaborează din nou și aduc în playlist-uri „Luana", un single ce se potrivește „mănușă" acestei veri.



Compusă și produsă de către Costi alături de Faydee, „Luana" te poartă pe ritmuri orientale într-o lume în care fericirea este cel mai de preț cadou, indiferent de etnie sau religie, iar timp de aproape trei minute voia bună și dansul sunt ingredientele perfecte ce dau o notă specială și senzuală single-ului.



Faydee a devenit celebru în România odată cu lansarea hitului „Laugh Till You Cry", urmat de single-uri precum „I Need Your Love", alături de Shaggy, Mohombi și Costi, ce a fost câteva săptămâni la rând în topul Billboard Hot 100 și a adunat aproape 300 de milioane de vizualizări doar pe YouTube, „Can't Let Go", „Lullaby" și „Love in Dubai".