Sounds of Summer – Jam în the Park, evenimentul dedicat improvizației muzicale, va avea prima ediție între 18 și 21 august, în parcul Obor din București și aduce concerte live, jam sessions, ateliere interactive de muzică pentru toate vârstele și de creație pentru copii și o zonă de târg, pe durata celor patru zile ce au fiecare câte o tematică proprie – orientală, africană, balcanică și latino-americană.

Intrarea la eveniment este liberă iar detalii despre eveniment și despre program se pot găsi pe facebook/Soundsofsummer.

Evenimentul își propune să familiarizeze publicul bucureștean cu conceptul de jam session, în care muzicienii ce nu obișnuiesc să interpreteze în formula respectivă, dar într-un context relativ familiar, improvizează o piesă muzicală și construiesc linii melodice noi bazându-se numai pe inspirația de moment. Activitățile de tip „jam-session” sunt folosite de către muzicieni atunci când își doresc fie să compună o piesă muzicală nouă sau să abordeze o melodie existentă dintr-o nouă perspectivă, iar activitatea e folosită și ca metodă de socializare cu alți pasionați de muzică.

Astfel, pe 18 august, în ziua orientală, flautistul și profesorul de flaut cu o bogată activitate pe scenele românești trecând prin jazz, teatru, muzică tradițională, percuție neconvențională și muzică electronică în proiecte diverse, printre care Shabah-ethno jazz Cluj, Sensor, Organic Trio-jazz, Săftița-ethno jazz și Vița de Vie – Acoustic, Mandela Gajol va susține un workshop interactiv de percuție și flaut și pe scenă va avea loc un concert Karpov not Kasparov.

Ziua africană de pe 19 august îi aduce pe Ati de Chile, percuționistul ce a avut colaborări pentru diverse proiecte, de la Loredana Groza, VH-2, Vama Veche, Ioan Gyuri Pascu sau Mandinga la N.S.K., Blanoz, Urma sau Pacha-Man, cu peste 20 de discuri înregistrate în România în diferite formule și peste 1000 de concerte în diferite țări și pe muzicianul originar din Togo, dar stabilit în România din 2014, unde organizează și predă la diferite workshop-uri creative, Lolo – Ikhaya Watumbe, atât cu câte un workshop de percuție, dar și cu un jam session, alături de Melak,

Pe 20 august, ziua balcanică, percuționistul Cosmo, format pe muzică balcanică și orientală și colaborator al unora dintre cele mai importante nume de pe scena balcanică (Gipsy Casual, Mahala Rai Banda, Viorica și Taraful de la Clejani ) aduce ritmuri din spațiul turcesc la atelierele sale iar pe 21 august, ziua latino-americană, percuționistul, performerul de dans flamenco și profesorul Lucas Molina e responsabil de workshop și apoi de jam session și concert, alături de Taraf Flamenco.

Toate workshop-urile sunt coordonate de Melak, unul dintre cei mai cunoscuți percuționiști din România, cu o experiență de peste 20 de ani în industrie. În portofoliul lui se regăsesc proiecte ca legendara trupă Sensor, Blanoz, Tribal House Colective, Mara & KSA, Morandi, Nopame și, de-a lungul carierei sale a avut ocazia să împartă scena cu nume ca Sting, The Prodgy, Faitless, Goldie, Bonobo, Valdek, Jan Blomqvist, Ricardo Villalobos și mulți alții.

Zilnic, în cadrul Sounds of Summer, artistul plastic freelancer Ruxandra Vlad va susține câte un workshop de realizare de poi-uri (obiecte folosite în ceremoniile de dans tradiționale în cultura Maori din Noua Zeelandă) pentru a fi integrate în flow arts, un mijloc de mișcare în care mintea, trupul și instrumentul devin una, în care toate artele ce țin de corp și mișcare sunt îmbinate: dans, tai chi, yoga, jonglerii etc.

De asemenea, și cei mai mici vizitatori ai evenimentului pot participa la ateliere de creație și va fi organizată și o zonă expozițională cu vânzare.

Eveniment organizat de Asociația Culturală Metropolis și co-finanțat de Primăria Sectorului 2.

Parteneri media: Tanănana, Music Channel, AGERPRES, Iqads, Spotmedia, Cărturești, Ziarul Metropolis, Observator Cultural, Psychologies, Bokblog, Kudika, Garbo, Prwave, Goingout.ro, Bucharest-Guide.ro, Probucuresti.ro, Iqool, Munteanu, SMARK.