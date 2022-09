Karmen Simionescu a încercat din nou să își ducă fetița la grădiniță. După încercările eșuate, artista a decis unde va merge

Karmen Simionescu a decis să își ducă de anul acesta fetița la grădiniță, asta după mai multe încercări eșuate în trecut. Acum, vedeta a avut repere clare în alegerea instituției de învățământ, iar Sofia s-a acomodat repede.

Karmen Simionescu, în vârstă de 24 de ani, este o mămică tare grijulie și se preocupă cu atenție de îngrijirea micuței ei, Sofia. Începând cu acest an, fetița ei merge la grădiniță, asta după ce, în trecut, Karmen și soțul ei au mai avut câteva încercări eșuate de a o duce pe cea mică la grădiniță.

Fiica lui Karmen Simionescu nu s-a adaptat, iar artista a decis că este prea mică pentru a fi lăsată într-un nou colectiv, dar și pentru a se trezi zi de zi atât de dimineață. Acum, la cei 3 anișori pe care îi are, Sofia a fost mult mai receptivă și s-a acomodat la grădinița unde a înscris-o mama ei.

„Am fost la prima zi de grădiniță oficial. Asta pentru că noi am mai avut câteva încercări până acum. Sofi a fost foarte emoționată, foarte curajoasă, ba chiar fericită.

Asta până în ușa clasei, moment în care a început să plângă. Însă, ușor-ușor s-a acomodat. Noi am considerat că este prea mică, până acum, încât să o ducem zi de zi la grădiniță, sau să o trezim de dimineață”, a declarat Karmen Simionescu, pentru Antena Stars, scrie Spynews.ro.

Fiica lui Adrian Minune a fost foarte preocupată în găsirea unei institituții care să se potrivească cerințelor sale, astfel că artista a ales o grădiniță privată pentru micuța ei, pentru a avea acces la camerele de supraveghere.

„Am încredere în grădinița pentru care am optat, însă grijile unui părinte nu se termină niciodată. Am optat pentru grădiniță privată, asta pentru că am acces la camerele de supraveghere, am contact direct cu educatoarea, dar și directoarea. Este o chestie de măsură de siguranță”, a mai povestit Karmen.

