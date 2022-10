Cornel Ilie – artistul a cărei muzică încântă generații. Despre parcursul profesional și spectacolul de la Sala Polivalentă

Cornel Ilie este un artist a cărui muzică este nemuritoare, reușind să încânte toate generațiile, acoperind o paletă largă de preferințe muzicale.

Cornel are multe să povestească, iar nouă ne face plăcere să auzim care sunt pașii unui artist care a început să cânte la vârsta adolescenței, cu o chitară în mână, până la cel care astăzi pregătește un super concert la Sala Polivalentă.



Cornel Ilie este invitatul nostru la Beautiful Minds, aici unde ne-a împărtășit din experiența sa pe piața muzicală autohtonă, dar ne-a vorbit atât despre pasiunile sale, cât și despre proiecte pe care le desfășoară în prezent. Astfel, am aflat că pe lângă un spectacol de zile mari pe care îl pregătește pentru data de 13 decembrie la Sala Polivaletă, Cornel Ilie mai poate fi văzut și în muzicalul Mamma Mia.



Mai mult, după cartea autobiografică lansată în 2019, Deja-Vu, Cornel mai pregătește încă una. De această dată este vorba despre un roman de ficțiune, ce va fi lansat anul viitor.



Despre planurile sale, dar și rolul de tată pe care îl are, ne spune chiar el, în interviul de mai jos: