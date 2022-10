Ultima săptămână din luna octombrie aduce pe scena Operei Naționale București titluri celebre din repertoriul universal precum „La Bohème”, „Povestirile lui Hoffmann”, „Peer Gynt & Carmina Burana”, „La Traviata”, dar și „Podul”, o seară de operă româno-bulgară, dedicată împlinirii a celor 30 de ani de prietenie, cooperare și bună vecinătate între Republica Bulgaria și România.

Miercuri, 26 octombrie, ora 18:30, vă așteptăm la spectacolul cu opera „La Bohème” de Giacomo Puccini, conducerea muzicală Vlad Conta. Spectacolul „La Bohème” de Giacomo Puccini este o producție tradițională de operă, cu accent pe adevărul istoric și pe interpretarea personajelor, așa cum le-au dorit autorii. Personajele retrăiesc astfel pe scena Operei Naționale București realitatea crudă dată de statutul tinerilor artiști în epoca lui Puccini în Parisul anilor 1880, dar din care ei reușesc să evadeze uneori prin creație, iubire și vis.

Joi, 27 octombrie, ora 18:30, are loc spectacolul cu opera „Povestirile lui Hoffmann” de Jacques Offenbach, regia Matteo Mazzoni, conducerea muzicală Ethan Schmeisser. Ce mai recentă premieră a operei bucureștene este o operă în care dragostea străbate trei lumi imaginare cu propriile lor reguli. În lucrarea lui Offenbach, poetul nefericit Hoffmann își povestește amorurile sale din trecut și ne poartă astfel într-o călătorie în care visul și realitatea se întrepătrund.

Vineri, 28 octombrie, ora 19:00, sunteți așteptați la Gala concert of Romanian and Bulgarian Opera stars "Together in Europe, o seară de operă româno-bulgară, conducerea muzicală Yordan Kamdzhalov. Vor interpreta soliștii Operei Naționale București: Simonida Luțescu (soprană), Sorana Negrea (mezzosoprană), Lucian Petrean (bariton), Alin Stoica (tenor); și soliștii de origine bulgară: Tania Ivanova (soprană), Anna Maria Spataris (soprană), Christian Christov (tenor), Julian Konstantinov (bas), cu participarea Orchestrei Operei Naționale București. Evenimentul marchează împlinirea a 30 de ani de la semnarea Tratatului de prietenie, cooperare și bună vecinătate între Republica Bulgaria și România.

Sâmbătă, 29 octombrie, ora 18:30, vă așteptăm la „Peer Gynt” de Edvard Grieg și „Carmina Burana” de Carl Orff, conducerea muzicală Tiberiu Soare. „Peer Gynt” de Edvard Grieg este o poveste despre conștiința omului, despre binele și răul făcut în viață, despre iertare și regăsire. Tema principală din „Carmina Burana” de Carl Orff este reprezentată de vulnerabilitatea și fragilitatea oamenilor în fața sorții iminente.

Duminică, 30 octombrie, ora 18:30, vă invităm la spectacolul cu opera „La Traviata” de Giuseppe Verdi, regia Paul Curran, conducerea muzicală Ciprian Teodorașcu. Giuseppe Verdi a văzut în „Dama cu camelii” o poveste cu un mare potenţial muzical, care prezenta interes spectatorilor. A scris muzica pentru opera pe care a numit-o mai târziu „La Traviata”, libretul aparţinând lui Francesco Maria Piave, după romanul lui Alexandre Dumas-fiul. Premiera a avut loc la Veneţia pe scena Teatrului La Fenice în data de 6 martie 1853 și de atunci publicul spectator a aplaudat și ovaționat fiecare reprezentație de pe mapamond.

