Cum reușește Andreea Bălan să se mențină la 49 de kilograme? Iată care este secretul siluetei sale!

Andreea Bălan este una dintre cele mai îndrăgite artiste din România, iar vedeta reușește să întoarcă capetele celor din jur, oriunde s-ar afla. Cu o carieră profesională de succes, dar și două fetițe minunate, Andreea Bălan are timp și pentru ea și nu își neglijează niciodată nevoile și dorințele.

Astfel, vedeta a dezvăluit secretul siluetei sale și cum reușește, de mai bine de 20 de ani, să își mențină greutatea. Andreea Bălan cântărește 49 de kilograme și este foarte disciplinată în ceea ce privește alimentația. Îndrăgita cântăreață nu consumă prăjeli sau dulciuri în exces și face mult sport.

„Fac sport în fiecare zi, nu mănânc multe prăjeli, multe dulciuri, doar așa de poftă. Întotdeauna am avut 49 de kilograme, acum cred că am 50 de kilograme. De 20 de ani am aceeași greutate. Nu este vorba de a fi exigent în acest caz, cu tine însuți, este vorba de a avea disciplină, trebuie să ai o disciplină atât fizică cât și mentală și chiar dacă ai chef sau nu ai trebuie să faci sport. Pentru mine contează asta, deoarece fac acele acrobații la concerte cu Petrișor și dacă nu fac o perioadă ne coordonăm mai greu”, a explicat Andreea Bălan, pentru click.ro.