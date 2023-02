DRAGOSTE DE ROMÂNIA – emisiunea de reportaje prezentată de actrița CEZARA MUNTEANU - se află în plină perioadă de filmări. Startul Noului Sezon se va da vineri, 17 februarie 2023, de la ora 21:00 .

„În anul 2023 ne propunem să continuăm filonul pe care am pornit, acela de emisiune de cultură, artă, tradiții și spirit românesc. Cred că noi, oamenii de televiziune, avem obligația morală de a prezenta publicului și astfel de subiecte care să le atingă sufletul, să-i emoționeze, să afle povești de viață, locuri de basm, încărcate de istorie, tradiții și obiceiuri pe care le-au trăit, sau nu, pe vremea bunicilor. Am intrat în cel de-al 3-lea an de când realizăm această emisiune și mă bucur că audiența noastră a crescut constant. Asta ne obligă să ne autodepășim și să realizăm reportaje cel puțin la fel de interesante ca până acum.” – spune Violeta Ivu, Producătorul General al emisiunii.

Ca element de noutate, trebuie să știți că Cezara Munteanu, prezentatoarea emisiunii, va avea sezonul acesta un rol din ce în ce mai activ, realizând propriile interviuri cu personalități de marcă. Unul dintre primii săi interlocutori a fost maestrul Dan Puric. Interviul savuros îl veți putea urmări în curând la METROPOLA TV.

“Sezonul 5 “Dragoste de România” aduce aproape de dumneavoastră povești minunate și care sa vă inspire ca și până acum, însă o dată cu noul sezon, v-am pregătit și multe surprize. Avem o serie de interviuri cu personalități, oameni valoroși pentru România, cu care am stat de vorbă și am reușit să descoasem de la ei informații pe care nu le-ați mai auzit până acum. Am pătruns în culisele sufletului și minții lor și i-am făcut să se deschidă pentru telespectatorii noștri. Abia aștept să înceapă noul sezon și suntem curioși de feedback-ul dumneavoastră care până acum a fost unul pozitiv! Nu cred ca exista bucurie mai mare ca intr-o lume in care se pune accentul pe negativ, rău și mizerie, să existe o rază de speranță, bucurie și o emisiune curată și adevărată cum este “Dragoste de Romania”. Vă invit să ne urmăriți la Metropola Tv!” - spune Cezara Munteanu.

Emisiunea poate fi urmărită în fiecare vineri, de la ora 21:00 și duminică, de la ora 19:00.

Prezentarea echipei:

Emisiunea DRAGOSTE DE ROMÂNIA beneficiază de o echipă mică dar inimoasă. Prezentatoarea emisiunii, CEZARA MUNTEANU este actriță de profesie și trainer de actorie. A câștigat de nenumărate ori premiul pentru cea mai bună actriță în rol principal, iar în anul 2015 a pășit pentru prima dată pe covorul roșu de la Cannes. Cântă la pian, realizează jurnale de călătorie și vloguri culinare, iar la METROPOLA TV își exersează abilitățile de jurnalist, intervievând personalități ale vieții culturale românești.

Violeta Ivu este Producătorul General al emisiunii. Este Licențiată în Regie de film și televiziune și are 23 de ani de experiență în domeniu. Și-a început cariera ca reporter la TVR și a lucrat ca și regizor, scenarist și Producător la câteva dintre cele mai mari televiziuni și la emisiuni celebre, printre care “Surprize-Surprize”; “Ce se întâmplă, doctore?”; “Next Star”, “Visuri la cheie”, etc. Dacă este nevoie, nu ezită să-și ia rucsacul în spate și echipamentul de filmare și să plece pe teren indiferent că trebuie să urce pe vârful muntelui sau să zboare până la Bruxeless.

Bianca Apostol este reporter. A absolvit Facultatea de Jurnalism și Științele Comunicării și deține un Master în Producție Multimedia și Audio-Video. Și-a început cariera la Metropola Tv în departamentul de Știri, dar în scurt timp a ajuns să realizeze reportaje ample și emoționante pentru emisiunea Dragoste de România.

Antonia Ionescu, și ea reporter, gândește ca un jurnalist și simte ca un artist. Cu un master în Pictură, la Facultatea de Arte Plastice din București și cu o Licență în Filosofie, iubește să stea de vorbă cu oamenii și să le afle poveștile, iar Dragoste de Romania i-a oferit din plin această ocazie. A locuit o perioadă destul de lungă în străinătate și știe foarte bine ce înseamnă dorul de țară.