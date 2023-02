Regretul Adrianei Trandafir pe care îl poartă și acum în suflet! Actrița a aflat la 50 de ani că este adoptată

Adriana Trandafir este una dintre cele mai iubite actrițe autohtone, însă în spatele zâmbetului larg pe care îl afișează la fiecare apariție, ea ascunde multe suferințe și regrete pe care și astăzi le poartă în suflet.

Actrița a avut parte de o copilărie frumoasă, petrecută la țară, acolo unde muncea tot ceea ce era nevoie, mama ei fiind bolnavă. Ea își ajuta cum putea părinții, cei doi iubind-o nespus. La vârsta de 50 de ani, Adriana Trandafir a aflat că este adoptată, iar de atunci actrița are un mare regret.

Adriana Trandafir regretă și acum faptul că nu le-a spus părinților ei cât de mult îi iubește și că îi pare rău pentru supărările pe care i le-a adus, fără rea voință.

”Cu părinții am avut o relație foarte bună în sensul că, acum, retroactiv când nu-i mai am, îmi dau seama cât de mult contează să ai bunici, să ai părinți. Cât de mult contează să ai cel 7 ani de acasă, care, astăzi, au dispărut. Cu atât mai mult, cu cât eu i-am făcut cu picioarele pe pământ, la țară, cu ochii la cer, către Dumnezeu, ascultând furnicile. Am avut griji mari că mama mea a fost bolnavă și am făcut ceea ce ea nu putea să mai facă.

La 50 de ani, Adriana Trandafir a aflat că este adoptată, ceea ce i-a provocat un șoc enorm. Actrița a mărturisit că i-a luat mult timp să se împace cu ideea și că a considerat că tot ceea ce a trăit până în acel moment a fost o minciună.

Un alt șoc prin care a trecut Adriana Trandafir a fost acela când a aflat că iubitul ei urmează să se însoare cu o altă femeie. După sacrificii enorme pentru a fi alături de cel pe care îl iubește, ea a simțit cea mai mare dezamăgire și a recunoscut că se gândea chiar să își ia viața.

„Am mai trăit ceva grav, s-a întâmplat în anul 1985, când am avut actele depuse pentru a pleca în America, unde aveam o poveste de iubire. Cât am luptat, câte am îndurat de la Securitate, nici nu vreau să-mi citesc dosarul. Ani de zile am luptat pentru bani și pentru viză. M-am scos de peste tot, televiziune și radio.

Până la urmă am obținut viza și s-a întâmplat ceva, o poveste în care, într-o noapte, a trebuit să iau decizia dacă să plec sau să rămân. Băiatul pe care-l iubeam acolo nu m-a mai așteptat, se însura cu alta. În noaptea în care am aflat am albit. În România nu mai aveam nimic, fără radio și fără tv, mă certasem cu părinții, aveam doar o rochie de mireasă și verighetele pregătite.

Am fost și am depus pașaportul la secția de pașapoarte, am renunțat la viză, spre stupoarea tuturor oamenilor legii care 2 ani au încercat să mă convingă să nu plec.

Am lăsat pașaportul acolo, eram debusolată total, mă gândeam să mă sinucid. Mergând pe stradă am dat de doamna Elena Deleanu, directoarea de la teatrul Giulești. Ea mi-a salvat viața. Exact în seara aceea mi-a pus spectacol și m-a salvat.”, a declarat Adriana Trandafir pentru fanatik.ro.