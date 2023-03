Vlad Miriță, unul dintre cei mai romantici și profunzi artiști care și-au câștigat un loc puternic pe scenele din România, dar și pe cele internaționale, revine în atenția publicului meloman cu o piesă nouă, o alegere surprinzătoare pentru un cântăreț, dar și compozitor român. Tenorul își pune emoțiile de data aceasta pe solfegiul unui cover al piesei „February Song”, interpretată de Josh Groban.

Josh Groban este, după cum mărturisește însuși artistul din România, unul dintre acei făuritori de muzică pe care îi urmărește încă de la începuturile carierei lui.

„Sfârșitul e un nou început”, piesă pe care o lansez astăzi este un cover inspirat de una dintre dintre cele mai apreciate piese din online, piesa „February Song”, interpretată de Josh Groban. Eu ascult de mulți ani Groban, un artist foarte important în America, un artist pop opera sau clasic crossover, stil muzical pe care-l cânt la rândul meu de peste 20 de ani.”, declară Vlad Miriță.

Piesa, produsă de Republic Production, a fost înregistrată în București, iar videoclipul a fost filmat la Palatul Culturii din Târgu Mureș, una din cele mai impresionante clădiri ale Belle Époque din Transilvania.

Muzica a fost compusă de Josh Groban, Marius de Vries și John Ondrasik, iar textul în limba română este scris de Laura Dinu.

„Colegii de la Republic Production au rezolvat in house cu locația, iar eu am ajuns acolo, am filmat și am plecat. Totul s-a întâmplat foarte repede și a ieșit această minunăție de proiect de care sunt foarte încântat și care sper să ajungă la inimile cat mai multor iubitori de muzica de calitate.”, conchide Vlad Miriță.

Vlad Miriță este un cunoscut tenor român care a reprezentat România la Eurovision în 2008 și a susținut numeroase concerte atât în România, cât și în străinătate. Și-a început pregătirea în domeniul muzical la 16 ani și, pentru o perioadă, s-a alăturat Corului Madrigal după care 8 ani a fost prim solist al Operei Naționale din București.

Vlad Miriță a câștigat numeroase concursuri de interpretare, debutând la Festivalul Mamaia în 2002 unde s-a clasat pe locul 1.

Anul trecut solistul si-a aniversat cei 20 de ani de scena printr-un concert grandios în orașul natal Targoviste alături de dirijorul si Directorul Operei Nationale Daniel Jinga, și de mari voci ale scenei românești Marcel Pavel, Gabriel Cotabita, Paula Seling, Ozana Barabancea și Paul Ananie.