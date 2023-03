Primăvara aceasta, toată România se bucură de 3 spectacole pline de energie și emoție susținute de celebra trupă Lord of the Dance, care a cucerit publicul din întreaga lume cu stilul unic și pasiunea pentru dansul irlandez. Cu ocazia aniversării unui sfert de secol de spectacole în întreaga lume, cei mai talentați 40 de dansatori ai lumii se reunesc pentru turneul special internațional „25 Years of Standing Ovations”. Iar România se numără printre țările care vor avea parte de această experiență de neuitat, în luna mai.

Ritmul fascinant al dansului irlandez a fost întotdeauna descris ca o combinație dintre mișcarea plină de energie, coregrafia uluitoare și muzica puternică, ce dau naștere unui spectacol grandios. Iar show-ul Lord of the Dance este o inspirație plină de grație, putere și frumusețe a dansatorilor de pe scenă. Aceștia aduc o energie aparte fiecărui dans, captând atenția publicului cu fiecare mișcare. Este o reamintire a puterii și frumuseții pe care fiecare dintre noi le deținem și este o experiență cu adevărat magică.

Cunoscută pentru show-urile spectaculoase care combină muzica tradițională irlandeză, dansul irlandez și dansul contemporan, Lord of the Dance a devenit una dintre cele mai cunoscute trupe de dans din lume. Fondată în 1996 de Michael Flatley, unul dintre cei mai mari dansatori și coregrafi ai timpurilor noastre, trupa a reușit să adune și să uimească peste 60 de milioane de spectatori din întreaga lume.

În timp ce Lord of the Dance este cunoscută pentru spectacolele sale impresionante, turneul aniversar „25 Years of Standing Ovations” este o oportunitate de a sărbători și de a reflecta asupra celor 25 de ani de activitate ai trupei. Fanii Lord of the Dance vor avea șansa să se bucure de momente de dans și de muzică de neuitat, dar și să descopere povestea din spatele trupei. Istoria și măiestria din spatele acestei producții sunt cu adevărat remarcabile, de la călătoria impresionantă a lui Michael Flatley în lumea dansului până la muzica iconică care dă tonul fiecărei performanțe captivante.

Pe 20 mai 2023, Lord of the Dance vor surprinde, din nou, și publicul din București, cu spectacolul ce face parte din turneul aniversar „25 Years of Standing Ovations”, susținut pe scena Sălii Palatului.

Și, pentru că luna aceasta este dedicată femeii, celebrăm senzualitatea, feminitatea, grația și emoția, caracteristici regăsite din plin în spectacolele trupei irlandeze de dans. De aceea, un cadou ideal pentru o femeie din viața ta, fie ea mama, sora, prietena cea mai bună, fie chiar tu, poate fi un bilet la acest spectacol plin de pasiune și energie, care va captiva prin mișcările perfect sincronizate ale dansatorilor și muzica vibrantă a compozitorului Gerard Fahy. Pe lângă experiența vizuală minunată pe care spectacolul o va oferi, vorbim și de un eveniment care va rămâne întipărit în memoria spectatorilor, oferind o experiență unică.

După două decenii și jumătate de turnee internaționale și aprecieri din partea publicului din întreaga lume, turnerul aniversar „25 Years of Standing Ovations” oferă o privire retrospectivă asupra celor mai bune momente ale trupei, dar și o nouă viziune pentru viitor. Cu o coregrafie impresionantă și o muzică captivantă, spectacolul transmite o atmosferă unică de înaltă intensitate, care va lăsa spectatorii fără cuvinte. De la dansatorii excepționali și costumele magnifice, până la efectele vizuale impresionante și scena grandioasă, fiecare element al spectacolului este creat cu mare atenție la detalii, pentru a oferi publicului o experiență memorabilă.

Trupa Lord of the Dance a atras mereu un public numeros și entuziast, iar acest turneu aniversar nu face excepție. Biletele sunt disponibile pentru achiziție într-un număr limitat, cu prețuri ce încep de la 99 de lei și ajung până la 469 lei, în funcție de categoria de locuri aleasă. 75% din bilete sunt deja SOLD OUT, așadar grăbește-te să îți rezervi un loc în sală pe www.iabilet.ro!