Fiecare loc poate deveni acasa cu Reserved Home

Pe 23 februarie, Reserved a prezentat, pentru prima data in istoria sa, o colectie creata pentru casa si pentru designul de interior - Reserved Home. Colectia va cuprinde propuneri care satisfac nevoile de design interior in toate tipurile de spatii, incepand cu bucataria si terminand cu dormitorul.

Colectia Reserved Home se distinge prin coerenta sa estetica. Brandul ofera posibilitatea de a alege intre trei linii: Clasica, Minimalista si Romantica. Fiecare dintre ele are un stil propriu și original, o gama de culori atent selectionate si detalii elaborate.

Linia Clasica are un design universal pentru o casa moderna, completand cu usurinta orice tip de interior. Reprezinta o serie de propuneri atemporale in nuante neutre de bej si gri, cu o prezenta discreta de roz prafuit. Produsele, realizate din materiale de inalta calitate, cuprind articole de bucatarie si produse decorative, textile, perne decorative din catifea, paturi, precum si prosoape, halate de baie si covorase din materiale de buna calitate. Colectia include, de asemenea, articole de ceramica produse in Polonia, in fabrica Lubiana. Printre accesoriile pentru sufragerie se numara pahare produse in fabrica poloneza de sticlarie Krosno, cu o traditie de peste o suta de ani. In plus, linia Clasica cuprinde si produse din marmura, cum ar fi lampi, ghivece, tocatoare si suporturi pentru lumanari. In plus, printre obiectele decorative se numara si vasele canelate in culori delicat-fumurii.

Toate cele de mai sus sunt completate de propunerile Homewear: halate de baie, camasi de noapte si lenjerie intima in culori roz, alb-deschis si negru pentru femei si halate de baie in culori negru si gri pentru barbati.

Linia Minimalista este o adevarata oda adusa armoniei si functionalitatii. Minimalismul, claritatea si simplitatea au fost prevazute cu o forma functionala. Aceste proiecte practice au o gama de culori neutre si in ele au fost aplicate materiale naturale precum bumbacul, bambusul si lemnul de salcam, ardezia si travertinul. Accentul semnificativ pus pe texturi sub forma de tesatura waffle (fagure) si muselina comunica excelent ideea de tendinte minimaliste care combina asprimea scandinava si pragmatismul japonez.

Nucleul colectiei sunt nuantele de gri si bej intr-o forma bruta, texturata si organica, completate cu verde subtil, precum si cu note neregulate si calde de lemn.

Linia include, de asemenea, o mini-colectie pentru pisici si caini. Bolurile functionale din ceramica, recipientele de depozitare, obiecte din sisal pentru ascutit ghearele, jucariile din iarba naturala de mare, franghia si jucariile din lemn nu numai ca vor aduce bucurie animalelor noastre de companie, dar se vor potrivi perfect cu interioarele simple si elegante. In plus, materialele naturale atent selectionate vor pastra siguranta animalelor noastre de companie.

A treia linie, cea Romantica, are un stil romantic care se bazeaza pe interioare calde si confortabile.

Evoca elemente romantice si rustice, punand accentul pe nostalgie si maiestrie si infuzand interioarele cu confort si caldura. Nuante blande de albastru, roz pastel si verde salvie, modele botanice, florale, detalii brodate si texturi tricotate impodobesc seturile de perne, fetele de masa si lenjeria de pat. Acestea sunt insotite de vesela din ceramica smaltuita in forme traditionale; in contrast, lampile sunt moderne si au fost concepute intr-un stil organic. Bucataria poate fi decorata cu cosuri din nuiele si de lemn pentru fructe, tablite practice din salcam sau recipiente de depozitare; pentru baie au fost pregatite sapuniere si suporturi din sticla colorata pentru periutele de dinti.

Colectia Reserved Home include, de asemenea, propuneri pentru copii. Pentru nou-nascuti: paturi, prosoape si lenjerie de pat din tricot moale, bavete, jucarii fermecatoare si diverse genti, portfarduri si organizatoare functionale, excelente pentru a fi agatate de patut, prevazute cu multiple buzunare si compartimente practice. Toate acestea au fost decorate cu modele fermecatoare care fac referire la vreme, cum ar fi nori, stele si picaturi de ploaie. Culorile de aici sunt, de asemenea, discrete, reprezentate de verde salvie, roz prafuit si bej cald cu saturatie armonioasa.

Copiii mai mari se vor bucura de colectia florala cu margarete, ca leitmotiv. Acest detaliu fermecator este prezent in diferite versiuni, in print si broderie 3D; infrumuseteaza suprafata liliachie si bej a lenjeriei de pat si a perdelelor si ia, de asemenea, forma unor perne de plus. Colectia include paturi tricotate cu volane si un cos de depozitare cu un model de margarete.

Reserved Home nu se concentreaza doar pe stiluri exceptionale, ci si pe solutii extrem de utile, cum ar fi o gama larga de dimensiuni. Acest lucru este deosebit de important in cazul lenjeriei de pat. Fetele de pilota si fetele de perna sunt disponibile in sase dimensiuni. Colectia pentru copii are trei optiuni de dimensiuni. Tendintele trebuie sa fie practice si functionale. Paleta de culori trebuie sa fie gandita in asa fel incat sa se potriveasca in mod ideal cu interioarele. Este timpul sa iti redecorezi casa!

