3 tendinte pentru nuntile din 2023

Este momentul sa afli care sunt tendintele in materie de nunti in 2023 si cum poti sa faci ca acestea sa se muleze pe stilul vostru si sa le introduceti in marele eveniment.

De mica te visezi mireasa si in sfarsit a venit marele moment din viata ta! Anul acesta urmeaza sa imbraci rochia alba si sa faci pasul spre o viata in doi si mai apoi in mai multi. Este momentul sa afli care sunt tendintele in materie de nunti in 2023 si cum poti sa faci ca acestea sa se muleze pe stilul vostru si sa le introduceti in marele eveniment. Nu uita niciodata ca aceasta zi este pentru voi si ca cel mai important lucru pentru a va simti bine este sa faceti totul in asa fel incat sa vi se potriveasca si sa ajungeti la cat mai putine compromisuri pentru familie sau rude. La fel si cu tendintele: daca decorul neon este in trend, dar voua va plac mai mult culorile pastel, este de la sine inteles ca le veti alege pe cele din urma. Tendintele sunt bune pentru a seta un inceput, insa cel mai important este sa le adaptati la nevoile si mai ales la ceea ce va place voua. Tendinte pentru nuntile din 2023 Fiecare inceput de an vine cu trendurile care dicteaza atat moda, cat si machiajul si designul pentru lunile care urmeaza. Unele sunt noi, iar altele le continua pe cele din anul trecut. Petreceri restranse Pandemia ne-a invatat ca nu e neaparat nevoie sa facem nunti cu sute de persoane - dintre care pe majoritatea poate nici nu le cunosti - ci mai degraba poti sa petreci timp de calitate alaturi de cei dragi la o petrecere restransa, care nu are loc neaparat la un restaurant, ci mai degraba intr-o gradina sau o locatie inedita. Nunta este un eveniment care ar trebui sa ii adune la un loc pe cei mai dragi oameni din viata, mai degraba, decat o petrecere fastuoasa si obositoare. Machiaj natural Tendintele pana acum cativa ani erau ca miresele sa mearga la probe si sedinte de machiaj profesioniste, pentru a le scoate in evidenta tot ce au mai frumos si mai ales sa se potriveasca decorurilor in care urmau sa aiba loc nuntile si aparatului de fotografiat. Avand in vedere ca acum tendinta este spre natural si minimalist, poti la fel de bine sa faci un curs de automachiaj si mai apoi sa pui in practica ceea ce ai invatat la el. Acum produsele profesionale sunt mult mai la indemana si le gasesti online sau in magazine fizice chiar si pe cele pe care le intalnesti la saloane. Astfel ca poti sa gasesti diverse oferte la fond de ten, farduri, accesorii cu care sa faci machiajul si astfel poti sa economisesti din acest punct de vedere si sa ramai si cu o trusa de cosmetice de cea mai buna calitate. Locatii in natura In ultimii ani am inceput sa ne reapropiem de natura si tot ce inseamna aceasta. Organizatorii de evenimente au primit tot mai multe cereri pentru locatii departe de aglomerarile urbane si care sa ii faca pe participantii la eveniment sa se simta mult mai in largul lor si astfel sa isi aminteasca peste ani si ani de un eveniment la care nu s-au simtit presati sau stresati despre cum trebuie sa se imbrace. Astfel, o asemenea locatie in mijlocul naturii este potrivita si pentru o nunta, iar daca aceasta idee se pliaza pe felul vostru de a fi si mai ales pe valorile voastre, neaparat sa o alegeti. Nunta este probabil primul cel mai important eveniment al vietii voastre de cuplu si de familie si tocmai de aceea este deosebit de important sa vi se potriveasca voua si doar voua. Desigur ca familia si oaspetii sunt importanti, insa nu uitati sa va mulati dupa gusturile si placerile voastre si, daca exista pretentiosi printre invitati, puteti sa inserati si cate ceva pe gustul lor: aici ne referim la decor, mancare si muzica. Ceea ce tine de cum aratati voi conteaza cel mai mult. Rochia, pantofii, machiajul si costumul sau hainele mirelui sunt cele care va definesc si care sa va ajute sa va simtiti confortabil in cea mai importanta zi si, de ce nu, sa le mai purtati si cu alte ocazii. Acum, ca aveti ideile conturate, puteti sa construiti in jurul lor sau chiar pana cand evenimentul e conform visurilor voastre! Credite foto: pexels.com Vizionare placuta Kudika

7 Martie 2023 Echipa Kudika