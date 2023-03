EDITURA CUANTIC lansează PHRONESIS MARKETING, de Corneliu Vîlsan – prima carte de marketing strategic scrisă de un autor român!

Unul din cei mai experimentați Chief Marketing Officer de la noi – Corneliu Vîlsan - își împărtașește experiența, principiile și metodele in Phronesis Marketing, prima carte de marketing strategic scrisă de un român și una din puținele cărți din lume care măsoară eficacitatea marketing-ului și arată cum funcționează publicitatea din perspectiva clientului.

Termenul propus - Phronesis - vine din limba greacă și semnifică înțelepciune practică, sau sagacitate.

Corneliu Vîlsan menționează : “Marketerii vor beneficia de studiile de caz și de principiile prezentate in carte, bazate pe experiența mea de peste 20 de ani ca Senior Executive in domeniul băuturilor, la nivel atât B2B, cât și B2C. Metodologia Phronesis poate ajuta la educarea angajaților în domeniul marketingului strategic și al eficienței marketingului, pentru a creste eficienta companiilor și a ridica nivelul de cunoaștere al organizatiilor. in general.”

Cartea a fost publicată inițial în SUA, în 2020, în limba engleză.

Corneliu Vilsan este senior executive român (membru in board la o companie din top CAC40, peste 20 de ani experiență în companii multinaționale - Pernod Ricard, Seagram, Johnson & Johnson, Schneider Electric).

“Am scris această carte ca pe o contribuție care să ajute la ințelegerea dificultăților cu care se confruntă marketerii din ziua de azi: problema încrederii, problema conexă a pierderii de putere în organizație și problema aptitudinilor,” spune Vîlsan. Marketerii vor beneficia de studiile de caz și principiile prezentate în carte, bazate pe experiența de peste 20 de ani a autorului ca Senior Executive in domeniul băuturilor, produselor cosmetice dar și servicii și produse B2B. Metodologia Phronesis poate ajuta la educarea angajaților în domeniul marketingului strategic și al eficienței marketing-ului, pentru a crește eficiența companiilor și a ridica nivelul de cunoaștere al organizatiilor, în general.”

Informații tehnice

Titlu Phronesis Marketing

Subtitlu: Reconcilierea stiintei cu arta in scopul elaborarii de strategii viabile in viața reală , aplicabile de la brandurile internaționale la mărcile craft

Traducere din limba engleză: Bogdan Olteanu şi Corneliu Vîlsan

Nr de pagini: 230

Format: 15 x 23 cm

ISBN: 978-606-95576-1-7

Preț lansare: 50 lei

Promovare. Radio Guerrilla, Ziarul financiar, IQ Ads

Recenzii

Multe voci declară: „Big idea este moartă. Poziționarea este moartă. Brandurile sunt moarte.” Corneliu Vâlsan, prin modelul structurat și prin exemplele practice din PHRONESIS MARKETING, te ajută să dovedești contrariul.

Ștefan Iordache

COO Publicis Groupe Romania

„Sunt absolut încântat de cât de bună – și necesară – este această carte. Corneliu este un David Ogilvy al perspectivei clientului!”

Rory Sutherland, vicepreședinte al Ogilvy UK, autor al cărții

Alchemy: The Surprising Power Of Ideas That Don’t MakeSense

Cartea va fi lansată în 16 martie 2023 ora 18.00 la Seneca Anticafe, în București (Str. Ion Mincu Nr.1) și este disponibilă în pre-comandă pe edituracuantic.ro.

Cititorii vor găsi cartea din luna martie în rețeaua Cărturești, emag.ro, librex.ro, elefant.ro, libris.ro, cartepedia.ro, librarie.net, Librăria Mihai Eminescu București, rețeaua Centrului de Librării București, Librarium, Librăria Bookstory Cluj, Seneca Anticafe.

