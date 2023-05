Gardienii Galaxiei Vol 3 - un roller coaster emoționant, de acțiune, cu umor și un fir epic excelent

„Gardienii Galaxiei Vol. 3” produs de Studiourile Marvel și distribuit de Walt Disney Studios Motion Pictures este prezent de astăzi, in avanpremieră, în toate cinematografele din România, trilogia gardienilor ajungând la final.

Al 32 – lea film de la Marvel Cinematic Universe reprezintă continuarea producțiilor „Gardienii Galaxiei” (2014) și a „Gardienilor Galaxiei Vol.2” (2017), fiind probabil pentru ultima dată când fanii pot urmări aventura incredibilă a celui mai iubit grup de performeri galactici.

„Gardienii Galaxiei Vol. 3” are o distribuție impresionantă din care fac parte Chris Pratt, Zoe Saldaña, Dave Bautista, Karen Gillan, Pom Klementieff, cu Vin Diesel în rolul lui Groot și Bradly Cooper în rolul lui Rocket, Sean Gunn, Chukwudi Iwuji, Will Poulter și Maria Bakalova. Printre membrii distribuției se numără Linda Cardellini, NathaN Fillion, Daniela Melchior, Nico Santos, Miriam Shor, Elizabeth Debicki, Michael Rosenbaum și Sylvester Stallone.

Regizorul James Gunn a scris scenariul, iar Kevin Feige este producătorul filmului, alături de Louis D'Esposito, Victoria Alonso, Nikolas Korda, Sara Smith și Simon Hatt ca producători executivi.

„Gardienii Galaxiei Vol. 3” este plin de surprize și va ține publicul pe muchie de cuțit. Acest ultim film din trilogia lui James Gunn combină emoții profunde, umorul special al regizorului, măiestria cinematografică și momente pline de acțiune, toate acestea ducând la un deznodământ la care nimeni nu se va aștepta.

Pe fundalul piesei Awesome Mixtape #3, iubita trupă de neadaptați arată puțin diferit în acest ultim film. După ce au preluat Knowhere de la Collector, Gardienii sunt pregătiți să repare daunele extreme provocate de Thanos, hotărâți să facă din Knowhere un loc sigur, nu doar pentru ei înșiși, ci și pentru toți refugiații strămutați de universul dur. Lipsește în mod notabil Peter Quill, pe care îl găsim în Cizma lui Jemiah, încă tulburat de pierderea iubitei lui Gamora.

Dar nu durează mult până când viețile Gardienilor sunt răsturnate de un atac brutal din partea unui nou inamic: savantul nebun cunoscut sub numele de Marele Evoluționar, care are o legătură directă cu trecutul tulburător al lui Rocket. După ani de experimente pe creaturi neajutorate, Marele Evoluționar este hotărât să recupereze ceea ce el consideră că este al lui - Rocket. Gardienii se adună pentru a-i salva viața lui Rocket cu orice preț. Dacă nu va fi îndeplinită cu succes, această nouă misiune ar putea duce la sfârșitul Gardienilor așa cum îi cunoaștem.

"Să-i dăm galaxiei un motiv pentru care să-și amintească de noi." - Rocket

Chiar dacă „legendarul răufăcător” devenit erou are parte de un loc bine meritat în „Gardienii Galaxiei Vol. 3”, povestea lui Rocket este cea care conduce narațiunea. Iar acest lucru este fidel viziunii inițiale a lui James Gunn pentru scenariul trilogiei. „Am știut că, pentru mine, punctul central al acţiunii este Rocket și povestea lui, de unde a venit și cine era. A fost foarte important pentru mine să transmit toată această poveste”, explică Gunn.

„Ești gata pentru o ultimă plimbare?”- Peter Quill/Star-Lord

Este greu de crezut dar „Gardienii Galaxiei” își încântă fanii încă din 1969 - creați inițial pentru Marvel Comics de scriitorul Arnold Drake și artistul Gene Colan. Acum, 50 de ani mai târziu, publicul se pregătește pentru mult așteptata lansare în cinematografe a celui de-al treilea și ultimul film din trilogia „Gardienii Galaxiei”. Iar cu James Gunn la cârmă, publicul va avea parte de un rollercoaster vizual și emoțional.

Zoe Saldaña, care o interpretează pe Gamora, spune: „Vei fi în roller coaster-ul amuzant, apoi vei trece la roller coaster-ul emoțional, apoi la cel de acțiune. Atunci când stai acolo, vrei ca inima ta să bată cu putere, mintea să fie testată, dar și toate simțurile tale să fie satisfăcute. Simt că „Gardienii Galaxiei Vol. 3” va face exact asta.”

La realizarea filmului „Gardienii Galaxiei Vol. 3”, James Gunn s-a simțit motivat să facă alegeri mai riscante în ceea ce privește modul în care a fost filmate scenele, filmul fiind mai „realist” din punct de vedere emoțional decât primele două. „Primul film este povestea mamei, al doilea film este povestea tatălui, iar acest film este povestea sinelui, așa că este în mod natural mai intim din acest motiv.”

„Filmele cu Gardienii sunt întotdeauna pline de emoție și umor, iar acesta nu face excepție, dar aș spune că, probabil, emoția și sufletul din acest film strălucesc puțin mai puternic pentru că această poveste este ancorată în jurul iubitului nostru Rocket și avem natura dulce-amară a relației dintre Quill și Gamora. În plus, ai sentimentul unui sfârșit la finalul filmului.", spune producătoarea executivă Sara Smith.

"Am fost mereu în căutarea unei familii, până când ne-am găsit unul pe celălalt." — Peter Quill/Star-Lord

Trupa de neadaptați, cunoscută sub numele de Gardienii Galaxiei, s-a reunit din nou pentru ultima lor călătorie împreună. Pentru Chris Pratt, această reunire specială aduce o nouă semnificație: „Este cu adevărat special să mă reîntâlnesc cu cei din familia Gardienilor pentru „Vol. 3”. Este rar să ai o relație ca cea pe care o avem noi și, după atâția ani pe care i-am petrecut împreună în tranșee, suntem încă o familie. Ceea ce face ca de data aceasta să fie diferit este că știm că totul se apropie de sfârșit, așa că fiecare dintre noi procesează acest lucru în felul său. Pentru mine, știu că asta înseamnă doar să încerc să fiu ultraprezent și să savurez momentul. A fost o nebunie”.

Încercând să facă față ideii că Gamora este în viață, dar nu știe cine este, Peter Quill se străduiește să treacă peste, ceea ce îi lasă pe Gardieni vulnerabili în fața unui atac. Quill trebuie să se revanșeze pentru greșelile sale pentru a-i proteja pe unul dintre ai săi.

„Am urmărit evoluția lui Peter Quill prin cursul acestor filme”, spune Chris Pratt . „În primul film era un tânăr care învăța să îi pese și de altceva decât de el însuși, să fie mai puțin egoist, să facă parte dintr-o familie. Acesta este un tip care învață cum să țină la cineva, iar apoi, în al doilea film, vrea să învețe mai multe despre el însuși, să găsească un sens în identitatea sa și să înțeleagă cine este. El crede că găsește asta în tatăl său, dar i se reamintește din nou că familia din care face parte este familia care l-a adoptat, Gardienii. El și-a găsit dragostea cu Gamora, dar prin aventurile din „Infinity War” și „Endgame”, a pierdut-o pe acea Gamora care l-a iubit.”

„Gardienii Galaxiei nu au ce căuta în lumea mea.” - The High Evolutionary

Filmările au început pe 8 noiembrie 2021, în Atlanta, Ga. Scenele interioare au fost construite atât la Trilith Studios (Fayetteville, Ga.), cât și la OFS Studio Complex (Norcross, Ga.), ocupând peste 200.000 de metri pătrați, ceea ce echivalează cu peste patru terenuri de fotbal de platouri de filmare.

James Gunn a știut exact ce vrea - de la piesele de decor, la designul personajelor și acțiune - toate acestea contribuind vizual la o secvență plină de dramă, comedie și emoție.

Colaborarea dintre regizprul James Gunn, designerul de costume Judianna Makovsky și designerul de producție Beth Mickle a fost esențială în realizarea costumelor din această producție. Makovsky remarcă faptul că Gunn este unul dintre puținii regizori care îmbrățișează cu adevărat culorile - roșul, rozul și turcoazul fiind unele dintre preferatele sale.

După cum detaliază Makovsky: „Când am început acest film, am pornit de fapt de la ideea că Gardienii vor avea versiuni noi ale hainelor lor emblematice de supererou. Dar apoi, pe măsură ce am intrat în acțiune, nu prea a funcționat. Knowhere a fost distrus, iar ei îl reconstruiau, așa că James Gunn a vrut mai multe haine reale care să nu fie deloc un costum de supererou. Așa că am mers într-o direcție complet diferită, astfel încât să se potrivească în contextul Knowhere.”

S-au creat astfel peste 1.500 de elemente de recuzită, echipa finnd formată din mai mulți tehnicieni, ilustratori, creatori de matrițe și pictori.

Nu există niciun dubiu că acțiunea din „Gardienii Galaxiei Vol.3” va da pe spate publicul cu câteva surprize pe parcurs. Așa cum producătorul executiv Sara Smith afirmă, „Acțiunea din acest film este exact la ce te aștepți de la un film Gardienii. James descrie acțiunea scenelor foarte detaliat, așa că a fost minunat să văd cum Heidi Moneymaker și Wayne Dalglish, coordonatorii noștri de cascadorii, și-au asumat provocarea de a realiza ideile lui James în formă practică și au și reușit. A fost foarte impresionant.”

Cu o tehnologie în continuă dezvoltare, apariția camerelor de filmat ușoare și portabile a schimbat modul în care scenele de acțiune și de luptă pot fi filmate. Chris Pratt explică: „Datorită camerelor portabile, poți realiza secvențe de acțiune ce nu seamănă cu nimic din orice ai fi putut face înainte.” Cameramanul devine o parte la fel de importantă a scenei de cascadorie ca și cascadorii și actorii pentru aceste secvențe de luptă. Deoarece procesul este atât de rapid, se pot realiza filme cu aceste camere extraordinare la o rată de cadre extrem de ridicată. Înseamnă că, dacă doriți, puteți să treceți la o mișcare foarte lentă și apoi să accelerați în mișcare normală. Așadar, secvențele de luptă nu vor semăna cu nimic din ce ați mai văzut până acum, așa că pregătiți-vă.”

La acțiunea din fața camerei se adaugă dragostea lui James Gunn pentru muzică - aceasta se regăsește în scenariile sale încă de la prima schiță. James Gunn a stăpânit arta de a crea momente de „needle drop”, în care un cântec atrage publicul direct în momentul respectiv. Folosirea playback-ului cu melodiile selectate le-a permis actorilor să intre în această lume, de cealaltă parte a montajului, ceea ce îi ajută și în interpretarea lor.

"Vom zbura cu toții împreună... pentru ultima oară... în cerul etern și frumos." – Rocket

În opinia producătorului executiv Sara Smith spune: „Toată lumea ar trebui să se pregătească de un plâns bun. Cred că lacrimile vor ieși pentru acest film, dar vă puteți aștepta la tot ce v-a plăcut întotdeauna la Gardieni. Vor fi o mulțime de râsete, muzică uimitoare, momente de

acțiune nebună și, la final, o încheiere foarte emoționantă și satisfăcătoare a acestei povești.”

Colegul său producător executiv Simon Hatt intervine cu entuziasm: „Ați trăit cu aceste personaje timp de zece ani. Ați râs cu ele, ați plâns cu ele, v-ați confruntat cu planetele tatălui malefic și ați dansat cu Ronan, ați scăpat de pirații spațiali și ați fost urmăriți de oameni de aur. Acum veți avea parte de cea mai satisfăcătoare și incitantă încheiere a celei mai mari opere spațiale care a existat vreodată. Și o să vă placă. Va fi cel mai bun lucru din toate timpurile.”

„Gardienii Galaxiei Vol. 3” este distribuit în cinematografele din România de către Forum Film România și va avea premiera vineri, 5 mai 2023.

SINOPSIS:

În „Gardienii Galaxiei Vol. 3” iubitul grup de neadaptați arată puțin diferit acum. Peter Quill, încă tulburat de perderea Gamorei trebuie să-1i regrupeze echipa în jurul lui pentru a apăra Universul și pentru a-l proteja pe unul dintre ei. O misiune care, dacă nu este finalizată cu succes, ar putea duce probabil la sfârșitul Gardienilor așa cum îî cunoaștem.

Trailere: https://www.youtube.com/watch?v=HpsCcUBAftk ; https://www.youtube.com/watch?v=3gSIYH0IXss&t=66s

Vizionare placuta