Vezi cum îți poate transforma lumina naturală locuința într-un spațiu plin de vitalitate.

Potrivit studiului VELUX România , unul dintre cei mai importanți producători de ferestre de mansardă, ce comercializează produse și soluții pentru case inteligente, peste 72% dintre români au confirmat că prezența luminii naturale în locuințe le îmbunătățește considerabil starea de spirit.

Lumina naturală nu este doar un element de décor, ci influențează ritmul circadian al corpului, care controlează ciclul somn-veghe și poate chiar să ajute la producerea vitaminei D, esențială pentru sănătatea și bunăstarea generală. În plus, lumina naturală poate juca un rol important în prevenirea tulburărilor afective sezoniere (TAS), un tip de depresie care apare în mod obișnuit odată cu schimbarea anotimpurilor și care este cauzată de lipsa expunerii la lumina naturală.

VELUX România a realizat o cercetare prin intermediul căreia a intervievat un eșantion de 1.000 de persoane din mediul urban pentru a înțelege legătura dintre lumina naturală și bunăstarea mentală a românilor. Conform rezultatelor, 72% dintre respondenți au confirmat că prezența luminii naturale în locuințele lor are un efect pozitiv asupra bunăstării lor mentale. În plus, respondentele par să fie mai sensibile la lipsa prezenței luminii în interior, iar 87% dintre ele declară că aceasta are un impact semnificativ asupra stării lor de bine.

Cum afectează absența luminii naturale sănătatea mentală și fizică

Conform studiului VELUX România, lipsa luminii naturale în locuințe poate afecta bunăstarea psihică a oamenilor. Astfel, 54% dintre cei chestionați au raportat experiențe precum stres, anxietate și dezorientare atunci când se trezesc într-o cameră întunecată. Pentru 30% dintre respondenți, lipsa luminii naturale provoacă confuzie și tristețe, 12% se simt anxioși și stresați, iar 12% depresivi. Tinerii cu vârsta cuprinsă între 18 și 24 de ani sunt cei mai afectați, 85% dintre ei declarând că resimt efectele negative ale lipsei de lumină naturală.

Care sunt soluții inovative pentru a beneficia la maxim de lumina naturală în locuința ta

Locuința nu poate fi completă fără un design adecvat al ferestrelor, inclusiv a celor de mansardă, care trebuie să fie dimensionate și orientate strategic conform principiilor de maximizare a luminii naturale.

”VELUX se angajează să promoveze o viață mai bună prin intermediul luminii naturale, iar acest lucru se vede în primul rând în soluțiile și produsele oferite, proiectate mereu cu obiectivul de a aduce o îmbunătățire a bunăstării mentale și fizice. Mai multă lumină naturală în casele noastre înseamnă automat și o calitate generală a vieții mai bună”, subliniază Noemi Ritea, Director de Piață VELUX România și Moldova.

VELUX pune la dispoziția tuturor soluții inovatoare de iluminat natural de peste 80 de ani. Astfel, ferestrele de mansardă, cât și cele pentru acoperiș terasă, rulourile interioare, produsele de protecție solară și exterioare sunt modalități simple și eficiente de a aduce lumină naturală, aer proaspăt și eficiență energetică în casele tuturor. Produsele VELUX vin la pachet cu beneficii excelente și pot reprezenta soluția ideală pentru toți cei care doresc să își reorganizeze spațiile interioare pentru a lăsa să pătrundă mai mult soare. Intră pe site să vezi ce ți se potrivește!

Vizionare placuta