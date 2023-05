Bucharest Coffee Festival are loc între 12 și 14 mai, la Nord Events Center by Globalworth (Strada George Constantinescu 4B, București).

În cea mai nouă locație de evenimente de business din Capitală se vor reuni sute de specialiști în cafea, din România și din afara ei, dar și amatori pasionați de această băutură.

Peste 50 de producători, procesatori, distribuitori și importatori naționali și internaționali de cafea, business-uri ce activează în domeniul HoReCa: cafenele, prăjitorii artizanale, coffee-shop-uri ToGo, etc. vor expune la festival. Astfel, principalul scop al evenimentului este promovarea cafelei de specialitate, prin aducerea în prim-plan a principalelor tipuri de cafea în funcție de varietatea plantei cultivate (arabica) si de asemenea intilnirea comunitatii de cafea si iubitoril de cafea, intr-un eveniment unic, are se doreste a face parte din lantul international de festivaluri dedicate cafelei.

Totodată, vor exista și o zonă dedicată importatorilor și distribuitorilor de produse conexe: aparate de cafea profesionale, accesorii pentru prepararea cafelei, îndulcitori, dulciuri, etc.

La Bucharest Coffe Festival sunt așteptați nu numai profesioniști din domeniu, ci și amatorii de cafea și de diverse modalități de preparare a ei, adică home baristas.

Cei interesați de industria cafelei pot identifica pe parcursul celor trei zile de eveniment diferiți parteneri și oportunități de începere și dezvoltare a unor afaceri în domeniu.

Degustări și vânzări de cafea și accesorii

Cei prezenți la Bucharest Coffe Festival vor putea degusta și achiziționa produse pe bază de cafea ce presupune modalități diferite de preparare: espresso, cafea la filtru, V60 sau cafea la ibric proaspăt prăjită.

Atât profesioniștii din industria cafelei, cât și amatorii pasionați de acest domeniu vor avea acces la aparate, instrumente de preparare și servirea a cafelei ca: prese franceze, aparate de espresso și latte, râșnițe de cafea, veselă, recipiente de depozitare, căni de călătorie etc.

În cele trei zile ale festivalului vor avea loc demonstrații de preparare, de mixologie (combinații de cafea cu băuturi alcoolice, în cocktail-uri) și de latte art.

Cafeaua și mâncare bună, în zona de street-food

Bucharest Coffee Festival 2023 vine în premieră și cu o zonă de street-food extinsă. Aici vor fi amplasate rulote, cărucioare, camioane și chiar un autobuz londonez, adică restaurante ambulante unde se va comercializa mâncare de stradă, dar și băuturi alcoolice și non-alcoolice. Astfel, amatorii de street-food se vor delecta cu preparate din fructe de mare, burgeri de vită angus, porc gătit lent și alte sortimente de carne. Vor fi și standuri cu înghețată artizanală, prăjituri ale copilăriei și torturi. Nu vor lipsi deliciile tradiționale turcești, libaneze și siriene. Experiența de festival nu va fi lipsită de produse ca berea artizanală și prosecco.

Locul ideal de networking pentru afaceri cu cafea

Evenimentul are și scopul de dezvoltare sau extindere de relații de business cu sau între importatorii și distribuitorii de aparate de cafea. La eveniment pot fi achiziționate și:

• aparate de cafea pentru uz casnic și birouri mici;

• aparate mari, pentru cafenele și alte tipuri de unități HORECA;

• aparate de vending, cu fise si bancnote;

• gadget-uri mici ce pot fi folosite de cei ce sunt în mișcare, ele ocupând un spațiu mic într-un rucsac. În această categorie intră și aparatele espresso manuale și portabile.

Prăjitoriile și microprăjitoriile, căutate

Cei aflați în căutare de cafea de calitate proaspăt și adecvat prăjită au ocazia să găsească la festival diferite sortimente în ambalaje moderne și elegante, la standurile prăjitoriilor și microprăjitoriilor.

Specialiștii le vor dezvălui vizitatorilor amatori câteva trucuri despre modul în care este prăjită cafeaua și cum acesta influențează culoarea și aroma, dar și despre calitatea materiei prime, stabilitatea termică a prăjitorului sau măsurarea culorii cafelei prăjite.

Cafea sustenabilă

Consumatorii de produse bio vor găsi la Bucharest Coffee Festival diverse sortimente din acest tip de cafea, boabe, măcinată sau capsule. Cafeaua de tip bio este obținută din plantații caracterizate prin lipsa pesticidelor și a altor substanțe chimice.

Un rol important în promovarea conceptului de cafea sustenabilă îl au atât consumatorii de cafea cât și distribuitorii, care vor avea ocazia să discute la festival despre soluțiile ușoare de ambalare și despre consum în cesti sau recipiente ce nu sunt de unică folosință și nu creează volume mari de deșeuri.

Cafeaua altfel preparată

Soluțiile alternative de preparare a cafelei, cunoscute sub conceptul brew bar vor fi prezentate la festival celor interesați de gusturi autentice. Astfel, vizitatorii vor putea afla cum se poate face o cafea de calitate în alte moduri decât cele știute și vor putea învăța despre instrumente de preparare ca: aeropress, presa franceză sau accesorii de preparare a cold brew (infuzie la rece a cafelei).

Intrarea la festival este gratuită.

Programul de vizitare este: vineri și sâmbătă, orele 10:00-19:00, duminică 10:00-18:00

Campionatele naționale de cafea au loc la festival

În cele trei zile ale Bucharest Coffee Festival vor avea loc trei competiții ale profesioniștilor în cafea. La ele vor participa specialiști din toată țară, profesioniști de la cele mai importante companii de cafea de specialitate și cafenele.

Competițiile sunt:

• Campionatele Naționale de Latte Art

• Coffee in Good Spirits - finala națională

• Campionatul Național de Cup Tasting

• Campionatul Național de Ibric

Campionatele sunt organizate de SCA - Romania Chapter (Specialty Coffee Association), cea mai importantă și cunoscută asociație de cafea worldwide.

Câștigătorul fiecărei competiții va reprezenta România la Campionatele Mondiale care au loc la Atena între 22 și 24 iunie 2023 și în Taipei între 17 și 20 noiembrie 2023.



Aceste competiții sunt supervizate de un juriu format din profesioniști în cafea din România,

Dubai, Grecia, Spania, Ucraina și Franța. Președintele juriului (World Representative) este

Elisabet Sereno, specialist licențiat în cafea și ceai, trainer autorizat SCA.

Latte Art

Campionatul Național de Latte Art subliniază expresia artistică și provoacă specialiștii barista în a-și demonstra calitățile creative.

Descrierea competiției: Pentru runda preliminară a campionatului, specialiștii barista produc un singur model de latte creativ la Art Bar, apoi trec la stadiul WLAC, pentru a crea două latte identice și două latte de designer identice. Scorurile de la Art Bar și de la runda preliminară sunt combinate iar primii 12 concurenți se califică în runda semifinală. Pe parcursul acesteia, concurenții fac două seturi potrivite de modele diferite de latte gratuit și un set potrivit de macchiato gratuit. Primii șase concurenți din semifinale se califică în runda finală, în care concurenții fac două seturi diferite de modele de latte pentru turnare și un set de latte de designer. Concurentul cu cel mai mare punctaj în runda finală este declarat campion mondial la Latte Art.

Specialiștii barista sunt evaluați pe baza atributelor vizuale, a creativității, a modelelor identice în perechi, a contrastului în modele și a performanței generale.

În România, va fi etapa de ART Bar, runda preliminară și finală.

Coffee In Good Spirits

Campionatul Național de cafea și alcool promovează rețete inovatoare de băuturi într-un format de competiție. Aceasta evidențiază abilitățile de mixologie ale barista/barmanului, într-un cadru în care cafeaua și alcoolul merg perfect împreună, pornind de la cafea tradițională irlandeză (whisky plus cafea) până la combinații unice de cocktailuri.

Prima rundă se numește Spirit Bar. Se jurizează: abilitatea competitorului de a combina alcoolul, cafeaua și ingredientele într-un mod original, profesionalismul, ospitalitatea, modul de lucru, design-ul, conceptul băuturii și combinația tuturor ingredientelor care duc la un produs final inedit.

În timpul rundei preliminare, concurenții produc patru băuturi: două identice de cafea caldă și băuturi de designer pe bază de alcool și două identice de cafea rece și băuturi de designer pe bază de alcool. Șase concurenți, aceia cu cele mai mari scoruri în runda preliminară, vor concura în runda finală. În această etapă concurenților li se cere să producă două cafele irlandeze și două băuturi de designer, pe bază de cafea și alcool. Concurentul din runda finală cu cel mai mare punctaj va fi desemnat Campionul mondial al cafelei în stare bună.

În România se vor organiza toate probele.

Cup Tasting

Campionatul National al Degustătorilor de cafea premiază cupper-ul (degustătorul) profesionist de cafea care demonstrează viteză, îndemânare și acuratețe în a distinge diferențele de gust în cafeaua de specialitate.

Descrierea competiției: Cafelele din întreaga lume au multe caracteristici de gust distincte și în acest format de competiție obiectivul este ca degustătorul să facă diferența între diferitele cafele. Trei cești sunt așezate într-un triunghi, în două dintre ele fiind cafele identice și într-una fiind o cafea diferită. Folosind abilitățile de miros, gust, atenție și experiență, cupper-ul va identifica ceașca ciudată din triunghi cât de repede poate. În fiecare rundă sunt plasate în total 8 triunghiuri. Primii 8 concurenți cu cele mai multe răspunsuri corecte și aceia cu cel mai rapid timp trec la următoarea rundă, a semifinalelor. Apoi primii patru concurenți se vor întrece din nou în runda finală, pentru a determina următorul campion al degustătorilor la Cupa Mondială.

Premiul cel mare pentru câștigătorii fiecărei competiții este posibilitatea de a reprezenta România, la campionatele mondiale care anul acesta se vor organiza în Atena între 22 și 24 iunie.

Organizatorii evenimentului este Barista Expert și SCA - Romania Chapter (Specialty Coffee Association).

Partenerii evenimentului: DRYK, HSB Group, Alpro, Kfea.ro, Edream, cuppino, JAD Welness, Breville.

Partenerii media ai evenimentului sunt: Magic FM, Agerpres, wall-street.ro, kudika.ro, newsbucuresti.ro, descoperabucurestiul.ro.



Bucharest Coffee Festival

Loc: Nord Events Center by Globalworth, București

Program:

12-14 mai 2022, vineri și sâmbătă - orele 10.00 – 21.00, duminică – orele 10.00 – 18.00

Site: bucharestcoffeefestival.com

Facebook: www.facebook.com/BucharestCoffeeFestival

Vizionare placuta