Unde vor pleca Cristina Spătar și soțul ei, Vicențiu Mocanu, în luna de miere? Destinația de lux aleasă de cei doi

Cristina Spătar trăiește cea mai frumoasă perioadă a vieții sale, asta după ce Vicențiu Mocanu a făcut-o să iubească din nou. Vedeta s-a căsătorit religios în acest weekend, la Vâlcea, acolo unde a purtat două rochii de mireasă și unde a petrecut până în zori.

La nunta Cristinei Spătar au participat mulți prieteni de-ai cuplului, dar și vedete autohtone, care au întreținut atmosfera cu cele mai iubite piese. După ce petrecerea s-a încheiat în zorii zilei, Cristina Spătar a mărturisit că se pregătește de luna de miere.

Ea și Vicențiu Mocanu vor face mai multe călătorii în perioada următoare, iar prima oprire va fi Maldive, o destinație apreciată și de mulți români. Cei doi proaspeți căsătoriți nu vor pleca singuri, ci alături de nașii lor.

Cristina Spătar și soțul ei au avut două perechi de nași care i-au cununat: pe fiul lui Nicolae Botgros și soția lui, și pe cântărețul Ion Paladi.

„Noi cu Cristina ne cunoaștem de foarte mult timp. Am făcut cunoștință prin Maestrul Nicolae Botgros. Maestrul i-a botezat fetița am cântat la botez și de acolo s-a pornit toată prietenia noastră. După aceea ne-am văzut prin emisiuni, Cristina l-a botezat pe băiatul meu, Lucian (9 ani), e nașa băiatului nostru și ne știm de atunci și apoi am făcut o piesă împreună, Fa Marie cu bariz’, care are 9 milioane de vizualizări pe Youtube.

[...] Era foarte târziu, nu mai aveam unde să mergem și am hotărât să mergem la recepția hotelului. Acolo Vicky m-a luat într-o parte și mi-a spus mai întâi să-i recomand un microfon performant pentru Cristina apoi i-a venit ideea și ne-a făcut propunerea să fim noi nașii noștri de nuntă.

M-a luat prin surprindere. L-am chemat și pe Cornel. Apoi ne-am întins la masă, i-a anunțat pe toți ce veste avem Ion și Cornel o să fie nașii noștri!, Cristina a început să plângă, s-a bucurat foarte tare! La noi vor fi deja a cincea pereche de fini de cununie. Soția mea l-a sunat și pe duhovnicul nostru și am întrebat dacă este posibil să fim nași având în vedere că ea ne-a botezat băiețelul și ne-a spus că nu este nicio problema”, a povestit Ion Paladi, unul dintre nașii de cununie ai Cristinei Spătar, pentru Click!.