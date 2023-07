Au mai rămas câteva zile până la cel mai așteptat festival de la Malul Mării Negre, NEVERSEA. Evenimentul care are loc anul acesta între 6-9 iulie, pe plaja Neversea Beach, din Constanța se află anul acesta la ediția aniversară de cinci ani. La festival sunt așteptați zeci de mii de fani din țară și din străinătate, dar și peste 150 de artiși de top la nivel național și internațional, care vor garanta distracția tuturor celor prezenți.

Organizatorii au pregătit fluxul de acces în festival și recomandă parcurgerea informațiilor de mai jos pentru o dinamică cât mai bună în ceea ce privește intrarea în festival și efectuarea check-in-ului și a procesului de top up.

Sistem de plată, check-in și acces la festivalul Neversea 2023



Toți cei care și-au achiziționat abonamente de festival sunt rugați de către organizatori să se înregistreze prin procesul de check-in. Check-in-ul se poate realiza atât online, cât și offline (la locație), însă cel din urmă va presupune o taxă de 25 euro/ bilet.



Organizatorii atrag atenția că doar fanii înregistrați în formularul de Check-in (online sau la locație) pot să primească brățara de festival, în baza unui abonament sau a unui bilet de o zi, cu un cod de bare valid și a cărții de identitate.



Tinerii sub 18 ani trebuie să aibă la ei, pe lângă biletul de acces și actul de identitate, și documentul de acord parental. Acesta poate fi descărcat de pe https://neversea.com/static/parental-consent-ro.pdf, și trebuie completat înainte de venirea la festival. Minorii sub 14 ani trebuie să vină însoțiți de un părinte și să dețină un bilet valid.



Preredemption (schimbarea biletului în brățară înainte de festival) și Pre Top-up (după primirea brățării, posibilitatea de adăugat bani la punctele de top-up de la locație) se pot realiza începând de miercuri, 5 iulie, în intervalul orar 15:00 - 22:00, la punctele de Check-in din festival. Pentru un flux mai rapid și evitarea cozilor, organizatorii recomandă realizarea check-in-ului online.

BILETE DE O ZI LA FESTIVAL



Toți cei care și-au achiziționat bilete doar pentru ziua de joi, își pot ridica brățara de festival atât miercuri, cât și joi. Pentru zilele de vineri, sâmbătă și duminică, brățara va putea fi ridicată doar în ziua corespunzătoare biletului (de exemplu: vineri, 7 iulie, pentru biletele de o zi pentru vineri), începând cu ora 16:00.

ACCESUL ÎN FESTIVAL



Punctele de Check-in la locație și acces în festival sunt poziționate chiar la intrarea pe plaja Modern, de pe strada Lebedei (după portul Turistic Tomis). Dacă festivalierii aleg ruta dinspre centrul orașului (iar nu pe la Port), trebuie să aibă în vedere faptul că singurele scări deschise publicului vor fi cele de pe strada Mircea cel Bătrân, de lângă Hotel Continental.



Pentru cei care doresc să ajungă cu mașina personală la festival, organizatorii semnalează mai multe avertizări. În primul rând, folosirea rutelor alternative, întrucât podul de la Fetești este sub lucrări de reabilitare, iar circulația se va face cu dificultate. În al doilea rând, în apropierea festivalului nu vor exista locuri de parcare, iar accesul în port va fi restricționat, fiind permis doar riveranilor și autobuzelor.

FESTIVALUL NEVERSEA SE DESCHIDE LA ORA 16.00 IN FIECARE ZI



Accesul în festival va avea loc în zilele de 6, 7, 8, 9 iulie, începând cu ora 16:00. Ridicarea brățărilor în timpul festivalului se poate face zilnic, până la ora 04:00 am, iar accesul în festival până la ora 05:00 am. Organizatorii recomandă celor prezenți să adopte o vestimentație lejeră, pentru a face cu brio față căldurii, să folosească cremă de protecție solară și să se hidrateze corespunzător în timpul evenimentului. De asemenea, să verifice lista cu obiectele permise pe care le pot lua cu ei în festival, pentru a evita situațiile în care acestea le vor fi aruncate de către agenții de securitate la zona de intrare.

Printre obiectele interzise se numără următoarele: droguri, alcool, materiale inflamabile, sticle (inclusive sticle de parfum sau deodorant), biberoane, umbrele, produse cosmetice (crema de soare este permisa), rucsacuri sau borsete mai mari de 29 cm X 21 cm X 12 cm, conserve, artificii, lasere, spray-uri, cuțite, arme, obiecte contondente, bannere susținute de bețe, scaune, lanțuri, articole pirotehnice, mâncare sau băuturi, animale, aparate foto sau video profesionale, inclusiv orice tip de aparat DSLR sau cu obiective detașabile, orice tip de obicete care pot răni. Mai multe detalii despre obiectele cu care nu au voie participanții să intre în festival pot fi regăsite în regulamentul de pe site-ul oficial, neversea.com, la capitolul 8, secțiunea 8.8.

TOP UP & REFUND

Sistemul de plată de la Neversea este oferit prin sprijinul Raiffeisen Bank, Banca Oficială a Festivalului, și este integrat cu sistemul de acces, care aduce mai multă siguranță și facilitate participanților.

Toți cei prezenți vor putea plăti în festival doar prin intermediul brățării de festival, astfel că nu vor avea posibilitatea de plată cash sau card direct la vendori. Alimentarea brățării de festival se face prin procesul de top-up, corelat cu contul fiecăruia de check-in. Top-up-ul se poate realiza atât online (din contul de check-in online - recomandarea organizatorilor) sau la locație, la zonele de CreditPoint din festival, atât cu cash, cât și cu cardul.

Opțiunea de refund online este disponibilă doar pentru sumele încărcate online, prin procesul de top up online. Fiecare posesor poate să aleagă ce se întâmplă cu banii rămași pe brățara de festival: să solicite refund sau să îi doneze pentru a susține cauza socială prin intermediul „Spitale Publice din Bani Privați”. Solicitarea de refund/ donate se realizează din contul clientului de Check-in, de unde a făcut și top-up-ul online.

Refund-ul online începe din 10 iulie, ora 9:00 și va fi disponibil până în data de 14 iulie, la ora 23:59.



Toți cei care au realizat top-up-ul la festival, vor putea solicita refund la locație pe perioada festivalului de la căsuțele CreditPoint din festival și luni, 10 iulie, de la ora 8 la 17, la punctul de ticketing de la ga accesul principal.

Mai multe informații despre securitate, acces, check-in și top-up pot fi regăsite în regulamentul oficial, pe site-ul neversea.com sau pe paginile de Social Media. Toți cei care au nelămuriri și situații particulare sunt îndemnați să folosească mediile de comunicare precum mesaje private în social media sau adresa de email ask@neversea.com.

