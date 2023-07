Cea de-a 3-a ediție a celui mai mare festival dedicat bucătăriilor asiatice, Asian Food Fest, are loc în Parcul Titan din Capitală (zona Calul Titanilor, intrare dinspre Strada Liviu Rebreanu)) între 21 și 23 iulie.

Timp de trei zile, peste 50 de expozanți aduc în prim-plan tradiții gastronomice și culturale din 15 țări asiatice: Japonia, China, India, Iran, Irak, Vietnam, Thailanda, Indonezia, Coreea de Sud, Sri Lanka, Siria, Liban, Turcia, Mongolia, Malaezia.

Bucătăriile Asiei se vor întrece în a oferi vizitatorilor preparate tradiționale deja cunoscute, dar și mâncăruri și produse culinare mai puțin știute în România. Astfel că, pe lângă celebrele preparate japoneze și chinezești pe bază de orez, pește, soia și tăiței, se vor putea gusta și cumpăra și alte feluri de mâncăruri, inclusiv preparate la grătar, din țările Asiei, ce au la bază diferite tipuri de carne, legume și condimente.

De la standuri nu vor lipsi nici deserturile, care mai de care mai apetisante, pornind de la celebrele baclavale și sarailii și până la deliciile tradiționale, foarte cunoscute în culturile culinare indiene, japoneze, filipineze, siriene sau libaneze. Înghețata artizanală va fi și ea vedeta unor standuri și se va găsi în diverse sortimente și combinații: ceai verde Matcha, ciocolată, cacao, fistic. O adevărată atracție va fi și înghețata prăjită cu specific chinezesc.

La festival, măncărurile vor fi asezonate cu băuturi reci specifice țărilor asiatice: sucuri, cocktail-uri, bere, băuturi tradiționale pe bază de orez, cum sunt vin sau sake.

În programul evenimentului sunt cuprinse și competiții culinare pentru bucătarii amatori, dar și sesiuni de “live cooking”.

Vizitatorii vor putea cumpăra produsele culinare atât la pachet, dar le vor putea mânca și în spațiul de festival, unde va fi amenajată o zonă specială cu mese, scaune și umbrele.

Pe lângă corturile și food truck-urile cu mâncare și băutură, pentru adulții și copiii care vor să se bucure și de alte activități, va exista și o zonă de ateliere tradiționale de pictură, modelare, caligrafie, realizare accesorii și figurine din diverse materiale și obiecte (pietre, creioane, lemn, ipsos etc.)

De asemenea, la Asian Food Fest vor avea loc și momente sportive și artistice din țările asiatice, pe scena amenajată lângă zona de food: demonstrații de arte marțiale, dansuri și muzică tradițională din: Japonia, India, Coreea de Sud, Turcia, parade ale costumelor tradiționale asiatice etc.

Intrarea la Asian Food Fest este liberă.

Program ASIAN FOOD FEST:

Vineri, 21 iulie: orele 14.00 – 22.00

Sâmbătă & duminică, 22-23 iulie: orele 10.00 – 22.00.

Preparate în premieră la un festival culinar

Mâncărurile din Filipine vor putea fi degustate în premieră la Asian Food Fest. Vizitatorii vor găsi la stand preparate ca: Lumpia (pachețele de primăvară), Porc Adobo (mâncarea tradițională națională filipineză), Siomai (colțunași cu carne). Filipinezii vin la festival și cu desertul lor tradițional, Halo-Halo, unul rece ce conține gheață pisată, lapte condensat neîndulcit sau lapte de cocos și diverse ingrediente, inclusiv dulceață de ube sau alte legume.

Cei ce promovează mâncărurile japoneze propun la festival un produs cu un design amuzant și atractiv, cunoscut mai ales de fanii culturii manga-anime, prăjitura taiyaki. Aceasta are formă de pește și este cel mai cunoscut produs vândut ca mâncare stradală în Japonia. Este făcut din compoziție de clătite și cea mai comună umplutură este pasta de fasole roșie. Alte umpluturi pot fi cremă, înghețată, ciocolată, brânză sau cartofi dulci. La Asian Food Fest, taiyaki va fi cu umplutură de diverse sortimente de înghețată.

Bucătăria din Sri Lanka va fi și ea reprezentată la festival prin preparate diverse, multe gustări prăjite, asezonate cu diverse mirodenii, bogate în arome și foarte gustoase. Va putea fi degustat și cumpărat cel mai cunoscut preparat srilankez, Kottu Rotti, un amestec de paste cu legume proaspete, carne (pui, porc, vită sau fructe de mare) si condimente, în special curry. Acest preparat se găsește frecvent ca street food și este consumat la scară largă în întreaga Sri Lanka. Cuvântul „kothu” înseamnă „a toca” în limba tamil, pentru că modul de preparare este o artă în sine și toate ingredientele sunt bătute până la omogenizare, iar îndemânarea bucătarului este foarte importantă și un spectacol în sine.

La Asian Food Fest se vor putea savura și mâncăruri cu fructe de mare, după rețete srilankeze sau mongoleze, cum ar fi inelele de calamar trase în unt și tăvălite prin pastă de chilli sau orez basmati caramelizat, infuzat cu ghimbir și combinat cu creveți sau calamar.

Deserturile asiatice, mix de savori tradiționale și moderne

Amatorii de prăjituri și dulciuri vor găsi la Asian Food Fest cel puțin un desert tradițional sau foarte cunoscut în gastronomiile: japoneză, turcească, libaneză, indiană sau filipineză.

Astfel nu vor lipsi celebrele prăjituri mochi, desert specific culturii japoneze, din orez și ingrediente ca amidonul de porumb, apa și zahărul. Mochi va fi în diverse variante și combinații de arome și culori. Tot de la japonezi vine în festival și binecunoscuta pocky, prăjitură crocantă cu un strat subțire de ciocolată cu lapte. În Japonia, aceasta este o delicatesă foarte populară, japonezii declarând 11 noiembrie drept ziua oficială Pocky. Deserturile pe bază de orez cu lapte combinate cu diverse ingrediente vin direct din bucătăria libaneză. Amatorii de baclavale, sarilii și deserturi rafinate libaneze și siriene, umplute cu fistic, nucă, curmale și alte fructe vor fi încântați să le redescopere și să le guste din plin în cele trei zile ale festivalului.

Înghețata artizanală va fi și ea în prim-plan, aromele japoneze de ceai verde Matcha întrecându-se cu cele de fistic cu ciocolată sau cacao. Amatorii de dulciuri se vor bucura și de celebru sortiment de proveniență chinezească, înghețata prăjită, învelită într-un strat crocant și fierbinte. Preparatul capătă astfel aspectul unei gogoși mici umplute cu înghețată.

Mâncare vegană și preparate fără gluten sau zahăr

Cei care nu consumă produse de origine animală vor găsi la Asian Food Fest preparate vegane și raw-vegane sub formă de diverse salate și mâncăruri cu specific libanez. Persoanele cu intoleranțe sau care urmează anumite diete vor avea și ele parte de preparate (aperitive, salate, deserturi) fără gluten și respectiv fără zahăr, cu sosuri ușoare din diverse legume, fructe și ierburi.

Ateliere de cultură asiatică

La Asian Food Fest se va amenaja o zonă unde elemente de artă, cultură și tradiții ale țărilor asiatice vor fi transpus în ateliere. Astfel, copiii, dar și adulții se vor putea relaxa la atelierele de:

• pictură pe: ceasuri de lemn, ipsos, apă (EBRU – artă specific turcească), evantaie, felinare;

• pictură de mandale (simboluri de tradiție hindusă și budistă) pe pietre;

• origami și de tablouri japoneze cu flori de cireș

• caligrafie turcească și coreeană

• coifuri chinezești

• ghirlande cu dragoni și măști decorate în specific asiatic.

Costume tradiționale, muzică și dansuri asiatice

Scena va aduce în prim-plan momente artistice tradiționale cu muzică și dansuri din: Japonia (show de taiko-tobe japoneze), India (dansuri Bollywood), Coreea de Sud (k-pop), Turcia (belly dancing), Filipine (street dance), Indonezia (dansuri balineze) și Sri Lanka (show de geta beraya – tobe srilankeze).

Paradele costumelor tradiționale japoneze, coreene, chinezești și indiene vor fi și ele un punct de atracție pe cei care vor savura preparate culinar asiatice în apropierea scenei festivalului.

Program “Scena Asian Food Fest”

Vineri, 21 iulie

• 17:00-18:00 - Prezentarea bucătăriilor asiatice

• 18:00-18:30 - Japanos – Concurs cu premii

• 20:30-22:00 - Proiecție de film: Kocan Kadar Konuş,

Ai Crai, Ai Grai (Turcia, Regia: Kyvanc Baruonu)

Sâmbătă, 22 iulie

• 11:00-11:20 - Gong Bath – Claudia Ioniță, Gong Master la House Of Gong

• 11:30-12:00 - Demonstrații de arte marțiale – Taekwondo Life Style

• 12:00-12:30 - KPOP Dance – The Leaders

• 12:30-12:45 - Blue Phoenix – Concurs cu premii

• 14:00-14:30 - Japanos – Concurs cu premii

• 14:30-15:00 - Live Cooking – Bucătărie coreeană

• 15:30-16:00 - Dans indian – Mirvani Dance Academy, instructor Mirela Cristea

• 16:00-16:30 - Arta îmbrăcării kimonoului

• 16:45:17:00 - Kodama Daiko – Moment de Taiko, Tobe Japoneze

• 17:00-17:30 - Sănătatea de la capătul bețișoarelor de mâncat

• 17:30-18:15 – Workshop de muzică meditativă Kirtan

• 18:30-19:00 - Traditional Drum Fusion Sri Lanka – Sri Thale

• 19:00-20:00 - Parada Costumelor Tradiționale

• 20:30-22:00 – Proiecție de film: Every Day A Good Day (Japonia, Regia: Tatsushi Ômori)

Duminică, 23 iulie

• 12:00-13:00 - Random Dance KPOP

• 14:30-15:00 - Live Cooking – Bibimbap (Bucătărie coreeană)

• 15:00-15:45 - Belly Dance

• 15:55-16:00 - KPOP – Syzygy

• 16:00-16:15 - Traditional Street Dance Filipine – Grupul Mama Mias

• 16:15-16:30 - KPOP – Syzygy

• 16:40-17:00 - Dans indian – IndraDance Academy

• 17:00-17:30 -Fashion Show ‘Mugen Spiralis Timp” - Fusion Româno-Japonez creat de Laura Caraman

• 18:30-19:00 - Dansuri tradiționale balineze

• 19:00-20:00 - Asian Party

Detalii despre întregul program de la Scena Asian Food Fest aici - https://asianfoodfest.ro/

Loc: București, Sector 3, Parcul Titan (zona Calul Titanilor, intrare dinspre Strada Liviu Rebreanu)

