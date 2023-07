Naomi Hedman, la un pas să îl prindă pe picior greșit pe Florin Ristei! Ce mesaje a descoperit în contul artistului?

Naomi Hedman și Florin Ristei formează un cuplu de 4 ani, iar povetea lor de dragoste este una cât se poate de serioasă. În urmă cu ceva timp, cei doi s-au logodit, iar împreună au multe planuri de viitor.

Recent, Florin Ristei a povetit cum iubita sa a crezut că el are pe altcineva și o înșală. În urma unei întâmplări amuzante, când artistul și-a făcut cont pe Only Fans, el a povestit cum s-a ajuns în situația respectivă.

„Acum vreo patru ani, înainte de pandemie, mi-am făcut cont pe OnlyFans. Îl urmăream pe unul, care călătorea, și apoi am mai dat la vreo două. Am găsit-o pe una, pe o româncă, și am zis hai să văd pe ascunde și am plătit. După aceea nu am mai plătit. Ei își trimit notificare în fiecare zi, mesaj de la respectiva, mai cumpără. N-am mai intrat. Ajung într-o zi acasă, Naomi supărată. Că tu vorbești cu una, ai mesaje de la OnlyFans. Se conectase mailul meu pe o tabletă”, a declarat Florin Ristei, în podcastul „Fierți pe Insulă”.