Cabral, mândru de fiica sa cea mare și de realizările ei! Inoke s-a mutat de trei ani în Olanda

Cabral are motive de mândrie, asta pentru că cei 3 copii ai săi îi aduc doar împlinire. Preentatorul tv a vorbit recent depre fiica lui cea mare, Inoke, care locuiește în Olanda deja de 3 ani.

Cabral a mers împreună cu Andreea Ibacka și cei doi copii pe care îi au împreună la Inoke, iar prezentatorul tv a fost impresionat să vadă cât de decurcăreață este fiica sa. Mai mult, el a vorbit cu mândrie depre Inoke și depre drumul pe care l-a ales în viață.

De 3 ani de zile, fata cea mare a lui Cabral locuiește în Olanda, acolo unde studiază, dar și lucrează. Cabral a povestit cum, la un moment dat, Inoke l-a rugat să nu îi mai trimită bani, pentru că ea reușește să se întrețină singură.

„Știi cum e când ești părinte și te gândești: ce s-o alege de piticii ăștia de îi facem noi? Ce s-o alege? Cum o fi ca om? Cum o merge prin viață? Sunt foarte liniștit. E stabilită acolo, și-a luat drumul străinătății. Mi se pare simpatic că eu o viață întreagă am vorbit: da, e de mers pe afară, e de făcut, e de dres, dar nu am putut niciodată să plec din România, nu am putut. Am avut unde, am avut cu cine, am avut când, am avut cum, m-a ținut tot, nu că ceva, m-au ținut toți și toate. Inoke e plecată de 3 ani, facultatea acolo a început-o. Îi și place, se și dezvoltă mișto, a înțeles foarte bine mersul și ritmul, e bine, e ce trebuie“, a povestit Cabral pentru sursa mai sus-menționată.