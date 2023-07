7 pași simpli pentru utilizarea unui multicooker

Este o oală sub presiune. Un vas cu gătire lentă. O oală electrică. O mașină de preparat orez. Un vas de gătit legume la aburi. Un aparat de iaurt. Este vorba despre toate aceste aparate reunite într-unul singur. Asta este, de fapt, un multicooker — dispozitivul mic și frumos care ar putea înlocui cu o singură mână jumătate din aparatele tale de bucătărie!

Această oală electrică poate îndeplini o multitudine de funcții, de la sotarea legumelor la prăjirea cărnii până la fierbere de supe și tocane. Funcția sa unică de oală sub presiune îți permite să pregătești mâncăruri complexe și aromate în cel mai scurt timp – ceea ce este perfect pentru zilele când ești destul de ocupat.

Îți dorești să deții o oală multifuncțională? Ai noroc! Magazinele online unde găsești electrocasnice sunt pline de oferte la acest tip de aparat de bucătărie. Așadar, fie că ești în căutarea unei oale minune sau încă nu ești sigur cum să o folosești pe cea pe care o ai, citește în continuare pentru cele mai bune sfaturi și rețete pentru a profita la maximum de această ustensilă de bucătărie extrem de convenabilă.

Prezentare de ansamblu rapidă – Cum să utilizezi corect un multicooker

1. Despachetează-l și asamblează-l . Apoi, curăță-l. Dacă este prima dată când utilizezi oala multifuncțională, îndepărtează materialele de ambalare, curăță oala în interior, capacul și orice accesorii cu apă caldă și șterge restul dispozitivului. Asigură-te că citești manualul de utilizare pentru sfaturi de utilizare și ia notă de eventualele etichete de avertizare. Asamblează orice piese libere sau atașamente conform instrucțiunilor din manual. Dacă nu este prima dată când îl folosești, asigură-te că ștergi dispozitivul și spală sau clătește interiorul oalei înainte de a adăuga alimente.

2. Adăugă mâncarea în oală . Scoate capacul rotind în sens invers acelor de ceasornic. Scoate vasul interior din dispozitiv. Pune orice accesorii pe care le utilizezi (cum ar fi o tavă pentru aburi sau un trivet) în interiorul oalei. Adaugă alimente și lichide în oală în ordinea indicată de rețetă.

3. Reasamblează dispozitivul . Închide-l etanș în cazul gătitului sub presiune. Pune vasul interior în oala minune, asigurându-te că este montată corect. Pentru gătit sub presiune, sigilează capacul rotind în sensul acelor de ceasornic. Apoi poziționează supapa de eliberare a aburului în modul „Etanșare”. Pentru gătit fără presiune (de exemplu, gătire normală sau lentă) folosește un capac de sticlă dacă este necesar. Sau dacă utilizezi capacul oalei sub presiune, asigură-te că supapa de eliberare a aburului este setată pe „Aerisire”.

4. Conectează dispozitivul la alimentare . Bagă aparatul în priză. Citirea digitală ar trebui să apară, arătându-ți că dispozitivul este pornit și în modul de așteptare.

Notă: atunci când gătești sub presiune, conectează întotdeauna la curent după ce mâncarea a fost adăugată și dispozitivul este sigilat pentru a preveni arsurile sau alte incidente.

5. Selectează programul pentru gătit . Utilizează butoanele de pe partea din față a aparatului pentru a alege programul pe care dorești să-l utilizezi pentru a-ți găti rețeta. Programele de oală sub presiune includ „gătit sub presiune” sau „manual” și diverse presetări de specialitate, cum ar fi „Supă/bulion”, „Carne/Tocană”, „Fasole/Chili”, „Carne de pasăre”, „Orez”, „Multigrain”, „Terci de ovăz” și „Steam”. Programele fără gătit sub presiune includ „sotat”, „gătire lentă”, „iaurt” și „ține la cald”.

6. Personalizează programul după cum este necesar . Folosind rețeta sau manualul de utilizare ca ghid, utilizează butoanele de pe multicooker pentru a regla setări precum timpul de gătire, nivelul de presiune (pentru gătirea sub presiune), nivelul de temperatură (pentru gătitul fără presiune) sau pentru a amâna gătitul până la un timp viitor.

7. Gătește-ți felul de mâncare preferat . După ce ai terminat de selectat și personalizat programul de gătit, dispozitivul va începe automat preîncălzirea (sau „pornirea întârziată” va începe numărătoarea inversă). Pentru gătit sub presiune, Multicooker-ul va trece printr-o etapă de preîncălzire și de creștere a presiunii, apoi va intra în ciclul de gătire sub presiune, înainte de a intra în sfârșit în etapa de „ține la cald” (dacă este activată).

foto unsplash.com

Vizionare placuta