“Senzație” a TikToK-ului, premiat cu un număr record de 14 discuri de platină, artist și antreprenor, Jason Derulo s-a impus încă din anii 2000 că o “forță” globală a peisajului pop internațional. A dat lovitura în muzică la numai 20 de ani, iar de atunci a vândut 250 de milioane de single-uri în întreaga lume, cel mai faimos dintre acestea fiind “Watcha Say” care s-a vândut într-un număr record de 200 de milioane de discuri.

Un artist multipremiat, Jason Derulo a lansat o pleiadă de single-uri iconice: “Wiggle”, “Talk Dirty”, “Want to Want Me”, “It Girl”, “In My Head”, “Ridin’ Solo” , aducând pe scenele internaționale un entuziasm “contagios”, dragostea pentru muzică, distracție și dans!

UN ARTIST COMPLET

Cu descendență haitiană-creolă, Derulo este școlit în Florida, a scris primul cântec la vârsta de numai opt ani, cochetând cu o carieră de compozitor. pe numele sau complet, Jason Joel Desrouleaux a compus melodii pentru P. Diddy, Lil Wayne, Birdman până să ajungă să aibă propria sa cariera solo. Parcursul său profesional nu a fost simplu: a avut numeroase accidente pe scenă, a participat la diferite reality show-uri precum American Idol ori Everybody Dance Now, a testat și activat pe piață muzicală din Marea Britanie și Australia pentru a strânge o baza cât mai mare de fani. A avut colaborări de succes cu Pitbull, Nicki Minaj, Adam Lavine, David Guetta care l-au urcat pe culmile succesului, dar și neînțelegeri cu casele de discuri care l-au reprezentat.

Ultimele sale realizări sunt însă legate de Social Media, Jason Derulo fiind unul dintre cei mai influenți artiști globali. Cu 18 milioane de abonați pe canalul YouTube, 28 milioane pe Instagram, 24 milioane pe Facebook și 58 milioane pe Tik Tok, Jason Derulo se poate lăuda cu o carieră “multifatetata” de influencer, antreprenor, actor și artist.

În afara carierei muzicale, solistul a investit într-o companie care produce în mod organic apa, a semnat un parteneriat cu Z2 Comics pentru a lansa o carte de benzi ilustrate, își va lansa propriul muzic show la BBC Three.

AMĂNUNTE DIN CULISE

Pe 18 august, Jason Derulo, superstarul american care a cucerit inimile melomanilor de pe tot globul, se va alătura line-up-ului festivalului Summer in the City. Fanii din România își amintesc momentul unic oferit de Jason Derulo anul trecut, când artistul a susținut un concert exploziv în orașul Craiova. Încântarea și pasiunea publicului au creat o atmosferă incredibilă, iar reacțiile pozitive nu au încetat să apară nici după terminarea evenimentului.

Pentru cei care nu au avut ocazia să-l vadă pe Jason Derulo în acțiune, festivalul Summer in the City oferă o nouă oportunitate de a-l vedea live și de a vă bucura de prestația energică și carismatică a solistului.

Însoțit de o echipă generoasă, acesta a solicitat organizatorilor, DD East Entertainment și Marcel Avram o selecție de mâncăruri sănătoase, dar consistente printre care afla suc fresh de portocale, mierea organică, iaurturi, supe, salate, pește și numeroase legume, dar și opțiuni vegane.

DeRulo, admirat de fanii din întreagă lume pentru fizicul sau impecabil a mai cerut shake-uri de proteine, apa de cocos, fistic și nuci, vitamine, ceaiuri, saltele de Yoga, dar și un mini coș de basket!

Festivalul Summer in the City va debuta vineri, 18 august în Piața Constituției, iar porțile se vor deschide începând cu ora 14.00 pentru a evita cozile la intrare.

Publicul va avea la dispoziție o serie de opțiuni sănătoase de mâncare și băuturi, asigurate de organizatori. O varietate de opțiuni vor fi disponibile pentru vegetarieni, vegani și persoanele care urmează diete fără gluten sau paleo, astfel încât meniul va conține mâncăruri delicioase și sănătoase, cu un accent pe produse organice și locale.

UN FESTIVAL SUSTENABIL

În spiritul sustenabilității și areducerii amprenteui de Carbon, organizatorii vor instala coșuri de reciclare în zonele cheie ale locației, încurajând publicul să contribuie la protecția mediului.

Un ghid al publicului așteptat indică o participare variată, în intervalul de vârstă între 16 și 70 de ani, cu un raport echilibrat între bărbați și femei. Publicul va avea ocazia să petreacă aproximativ 105 minute alături de Jason Derulo, iar a doua zi alături de Robbie Williams și trupa sa, în concerte live care promit să rămână în amintirea tuturor.

Link bilete:

https://bilete.summercity.ro/



https://www.iabilet.ro/bilete-summer-in-the-city-festival-81335/?utm_source=HpTopWeb

O EXPERIENȚĂ MUZICALĂ DE NEUITAT

Cu toate aceste elemente captivante și un artist carismatic ca Robbie Williams pe scenă, festivalul Summer in the City va fi unul memorabil, în care muzica va domina sufletele tuturor!

În preambulul spectacolului lui Jason Derulo se va urca pe scena Nicole Cherry și alți artiști români, iar a doua zi pe 19 august va avea loc incendiarul spectacol Robbie Williams, The Editors, Abby Roberts, Calum Scott.

Pentru mai multe despre eveniment și bilete, vă rugăm să accesați site-ul DDEE



Parteneri: Reiffeisen, Tuborg, IaBilet.ro

Parteneri Media: Elle, KanalD, KanalD2, KissFm,

Adevarul, B365, HotNews, Click, Click Pentru Femei, Daily Magazine, Garbo, Grupul Observatorul Prahovean , Happ, Kudika, News, OK, Romania Libera, Ziarul Metropolis, Zile si Nopti, Wall Street, 9AM

Vizionare placuta