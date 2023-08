Otilia Bilionera s-a logodit cu iubitul turc: N-am fost niciodată mai sigură ca acum...

Otilia Bilionera a surprins și bucurat fanii cu un anunț special legat de un eveniment emoționabt din viața sa. Artista a fost cerută în căsătorie într-un cadru romantic în Turcia și a împărtășit cu entuziasm acest moment cu urmăritorii săi de pe rețelele de socializare.

Pe contul său de Instagram, Otilia a postat o fotografie în care arată inelul cu diamante și safir pe care l-a primit din partea logodnicului ei. Cântăreața a scris că nu a fost niciodată mai sigură ca acum, iar astfel și-a anunțat publicul despre noul capitol din viața ei. Reacțiile nu au întârziat să apară, iar mesajele de felicitare și urări au umplut secțiunea de comentarii, iar fanii au fost încântați să împărtășească bucuria artistei.

Otilia Bilionera nu este la prima experiență romantică cu bărbați din Turcia, dar această relație pare să fie cu adevărat specială. Într-un interviu anteriror, ea și-a exprimat dorința de a deveni mamă în viitor, însă a menționat că așteaptă momentul potrivit pentru acest pas în viața ei.

„Da, îmi doresc să am copii. Mi-aș dori să am un băiețel, ca să aibă grijă de mine. Băieții sunt mai mămoși, fetele se mărită și se duc. Așa am fost și eu, am plecat la 18 ani de acasă. Nu știu când, când va vrea Dumnezeu, când va considera El că e momentul. Mă simt pregătită, am 30 de ani. De acum știi cum e, se scurge timpul. Am intrat la numărătoarea inversă”, spunea Otilia Bilionera, pentru spynews.ro.