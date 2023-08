Un nou concept de show, STRINGS OF LOVE, by PRESTIGE ORCHESTRA, unic în România 

Iuliana și Costin Ghinea, fondatorii Prestige Orchestra - singurul ONE BAND SHOW din România, continuă să perfecționeze ceea ce oferă oamenilor dragi care aleg să le fie alături în cele mai fericite momente ale vieții lor. De data aceasta, vin în atenția publicului cu noul moment cu viori pe care l-au introdus în show-urile lor, denumit „STRINGS OF LOVE by Prestige”.

"Ne bucuram să vă prezentam noul moment de viori care face parte din conceptul de ONE BAND SHOW. Așa cum i-am obișnuit pe cei care ne urmăresc și respectiv cei care ne aleg pentru petrecerile lor, de fiecare dată surprindem prin momente spectaculoase. Așa s-a născut și STRINGS OF LOVE, un show spectaculos în care cele patru fete poartă publicul pe acorduri de vioara în lumea magică a acestui instrument. Costumațiile sunt și ele de-a dreptul uimitoare și se armonizează perfect cu sunetele viorilor. Cu ce puteți asocia momentele voastre, din conceptul One Band Show, cu momente de referință/artiști de referință din muzica internațională? "Niciodată nu am vrut să fim copia unui artist sau a unei trupe, și nici nu am putea asocia show-urile noastre cu nimic, deoarece este foarte important să te inspiri, nu să copiezi. Să-ți placă ideea și, de acolo, să începi să-ți pui amprenta, să dezvolți acea idee. Am avut și avem surse de insipratie din toată lumea. Adorăm show-urile BEYONCE, iar la costumațiile pentru Prestige DANCE este o sursă infinită de inspirație. Bruno Mars, Coldplay și sunt mulți alți artiști senzaționali pe care i-am putea enumera într-o lista nesfârșită. Citește și: Tarot Online: Previziuni și etalări zilnice.

GYMBOLAND Promenada se reinventează: un nou design și o strategie îndrăzneață Trupele și agențiile de evenimente din Franța, UK și Italia sunt de asemenea sursă de inspirație pentru evoluția noastră în abordarea evenimentelor. Ne-am dat seama că fiecare eveniment este diferit și nu există rețeta perfectă, de aceea personalizăm totul în cel mai mic detaliu, de la decorul de scenă, culorile luminilor, vizualul pe care îl vom folosi pe parcursul show-ului cât și discutarea playlist-ului care se pliază în funcție de dinamica petrecerii.", au declarat Iuliana și Costin Ghinea, Prestige Orchestra. VIDEO: https://youtu.be/zyjhzuUDBeU?si=gFa8wIJ5XsxE5HLz Website: https://www.prestigeorchestra.ro/ Instagram: https://instagram.com/prestige_orchestra?igshid=MmU2YjMzNjRlOQ== Vizionare placuta Kudika

21 August 2023 Echipa Kudika