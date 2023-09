Frumusețea din HAOS - Alduts Sherdley x NANE

Muzical vorbind, vă veți delecta cu o combinație spumoasă de R&B și Funk, lirical vorbind, veți trece prin cele mai apăsătoare stări. Alduts Sherdley și NANE ne vor ține căștile ocupate cu noua lor bucată muzicală. ,,HAOS" vorbește despre atașamente toxice, iubiri care nu se mai simt la fel, presărate cu obsesie și greutatea de a lăsa ce a fost în urmă.

Piesa a fost scrisă de Alduts Sherdley și NANE, iar instrumentalul a fost realizat de EXPOSURE.

,,Un joc de-a <<du-te, vino>> nu lasă în spate decât <<HAOS>>. Atunci când iubirea nu mai este precum obișnuia să se simtă la început, intervin nemulțumirile constante, voalate totuși de atașamentul rămas." ne spune Alduts Sherdley.

,,Când am scris pentru refrenul de la <<HAOS>>, am încercat să mă gândesc la genul ăla de relație toxică în care băiatul face prea mult, iar ea se simte sufocată. A fost fun să mă gândesc la ce s-ar gândi o fată care e secată complet de energie de un tip. Când am auzit strofa lu' Aldu, m-am gândit să îi răspund, cumva, cu aceeași monedă în strofa mea.

De menționat că instrumentalul lui EXPOSURE mi-a rupt capu' de la primul play pe care l-a dat Lu-K în studio ❤️." ne spune NANE.

Alduts Sherdley este unul dintre cei mai noi artiști din peisajul muzicii urbane românești. Neo Soul și R&B sunt doar câteva dintre genurile muzicale pe care artista le abordează încă de când a început să lanseze muzică independentă în 2018. După câteva lansări, Alduts a devenit din ce în ce mai apreciată în mediul online, lansarea sa din 2021 – „Swipe Right" – reușind să intre în topul Spotify Viral România. Alduts a făcut parte, de asemenea, din Talent Show HBO Max - One True Singer, unde abilitățile sale remarcabile de a transmite emoție și de a compune, combinate cu aspectul ei unic și nonconformist, au atras rapid atenția juraților, cât și a fanilor. A urmat o colaborare cu Rava la scurt timp după aceea pentru piesa „Dungă", lansare ce a urcat în Top 50 Spotify România. În 2023, Alduts a lansat EP-ul "i n d i s p o n i b i l" și a avut colaborări precum cea cu Ștefan Costea pentru piesa "Safe Place" și cu Șatra B.E.N.Z. pentru piesa ,,Prietena ta", piesă ce apare pe cel mai nou album al trupei: ,,8 Culcat" și care a cucerit platformele de streaming și a devenit trend pe TikTok.

NANE reprezintă unul din cei mai importanți artiști rap din România, cu o serie impresionantă de piese din zona hip-hop, rap, trap și R&B. Pasiunea sa pentru muzică a început încă din copilărie, fiind puternic influențat de muzica rock a anilor '90, dar mai ales de melodiile lui MC HAMMER. NANE a început să aibă colaborări importante încă din 2008, însă anul cheie pentru cariera sa rămâne 2015, atunci când și-a schimbat stilul spre trap. De atunci a punctat multe colaborări cu artiști renumiți din România, atat din zona pop, cât și din cea urbană. Stilul său muzical se caracterizează prin versuri inteligente, flow distinctiv și abilitatea de a transmite emoție prin muzică, de aceea, lansările sale au succes imediat, cucerind fanii de pe platformele de streaming și nu numai.

