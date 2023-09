Cea de-a opta ediție a Karpatia Horse Show, ce va avea loc între 22-24 septembrie pe Domeniul Cantacuzino din Florești, Prahova, va reuni sportivi din România și de peste hotare la Concursul Complet Internațional CCI 4*, ce va aduce puncte pentru Jocurile Olimpice de la Paris.

La eveniment s-au înscris deja călăreți din Austria, Bulgaria, Cehia, Ecuador, Elveția, Marea Britanie, Finlanda, Portugalia, Spania, precum și cunoscuți călăreți din România.Toți aceștia vor acumula puncte importante pentru Jocurile Olimpice, dar vor oferi și un spectacol excepțional, o șansa unică pentru publicul din România de a-i urmări live în spectaculoasele probe de dresaj, sărituri peste obstacole și mai ales aventuroasa probă de cross-country. Totodată, marii maeștri ai atelajelor din Transilvania vor oferi, ca în fiecare an, un spectacol extraordinar de măiestrie ecvestră și abilitate tehnică.

Concursul Complet Internațional este probă olimpică încă din 1912, fiind un sistem de notare dat de Federația Ecvestră Internațională în funcție de gradul de dificultate al probei la care iau startul trei categorii de concurenți (călăreți și cai) profesioniști.

Denumirea vine din franceză, în istoria Franței acest tip de concurs fiind consemnat încă din 1902, când ofițerii militari au organizat Championat du Cheval D’ Armes, prima zi fiind dedicată dresajului, în care călăreții realizau figuri freestyle, precum mersul cu spatele și învârtitul pe picioarele din spate - Spanish Walk. A doua zi, a fost dedicată unei probe de călărie contra cronometru pe o distanță de patru mii de metri la care luau parte patru călăreți concomitent și se alerga cu o viteză de peste 4 km la oră, apoi urma o probă de anduranță pe 50 km lungime și o ultimă zi a fost dedicată săriturilor peste obstacole, destinată publicului larg. Concursul din 1902 a avut loc pentru prima dată la Grand Palais din Paris și a devenit foarte popular, fiind repetat în fiecare an, până în 1912 când li s-a dat dreptul și civililor și femeilor să participe la concurs.

De altfel, și în ziua de azi, la acest concurs participă și femei și bărbați, împreună cu unul sau mai mulți cai în același concurs.

La Karpatia Horse Show 2023, probele rămân cele clasice. Vineri, 22 septembrie este ziua dedicată probei de Dresaj și eleganței ecvestre, în care coamele cailor sunt atent împletite, iar călăreții poartă mănuși, jobene și o vestimentație pe măsură.

Fiecare pas și mișcare a calului și călărețului sunt atent cântărite de echipa de arbitrii, iar accentul este pus pe controlul calului. Cuplul călăreț-cal trebuie să execute o serie de mișcări impuse, primind note de la 1 la 10. Criteriile constau în acuratețea mișcărilor, echilibru, suplețe, grad de cooperare al calului, viteza de reacție, fluența și precizia execuției, corelarea mișcărilor la pas, trap, galop, opriri la comandă, atenția și încrederea acordată călărețului. În cazul calului se notează reacția acestuia la execuția comenzilor, în cazul călărețului se ține cont de corectitudinea poziției și claritatea comenzilor către cal. Se notează, de asemenea și armonia cuplului călăreț-cal.

Spectacolul ecvestru are loc pe arena principală, unde sunt tribune amenajate pentru public.

Sâmbăta, 23 septembrie, este ziua probei de Cross- Country, o zi dedicată adrenalinei, când spectatorii sunt invitați să facă plimbări lungi în parcul Domeniului Cantacuzino și să viziteze fiecare obstacol în parte pentru a urmări concurenții sărind peste elementele spectaculoase.

Este ziua cu emoțiile cele mai mari, întrucât obstacolele fixe și masive sunt așezate pe un teren variat, ceea ce sporește gradul de risc. Se execută sărituri peste bușteni, șanțuri și alte obstacole naturale. Caii vor galopa prin apă și vor sări în fântâna din fața palatului Micul Trianon de pe Domeniul Cantacuzino din Florești, Prahova. Un alt obstacol spectaculos (tip key-hole) a fost amenajat între doi stâlpi de înaltă tensiune, dezafectați.

În cadrul probei de Cross Country calul și călărețul trebuie să parcurgă o distanță mare cu viteză crescută, aproape dublă față de cea pentru sărituri obstacole. În funcție de dificultatea clasei, timpul optim pentru parcurgerea traseului este de 6-10 minute, iar distanța traseului variază între 900 m și 6.000 m, în funcție de categoria la care se concurează: prenovici, novici, CC 1* până la CC4*, cum va fi în acest an, când Karpatia Horse Show este calificativ pentru Olimpiada de la Paris.

Tot sâmbăta, pe arena secundară, publicul este invitat să ia parte și la Concursul de Working Equitation, o disciplină mai puțin cunoscută în România, dar care de la an la an, capătă notorietate.

Duminică, 24 septembrie, publicul este din nou invitat în arena principală pentru a viziona proba de sărituri peste obstacole (Show Jumping) în care se testează abilitățile tehnice de a conduce calul, de a sări, atât ale călărețului, cât și ale calului, inclusiv suplețea și condiția fizică a acestora.De asemenea, la această probă se penalizează depășirea timpului, refuzul de a sări și căzăturile.

Pentru a se considera că a terminat concursul, cuplul călăreț-cal trebuie să parcurgă integral toate cele trei probe, iar câștigător este cuplul călăreț-cal care, după toate cele trei probe de concurs, a acumulat cele mai puține puncte de penalizare în timpul cel mai bun.

Ziua se vă încheia cu festivitățile de premiere în care spectatorii îi vor aplauda pe campioni!

Tot duminică, vor avea loc și probele de atelaje în care mari maeștrii ai atelajelor, în mare parte veniți special din zona Transilvaniei, își vor arăta măiestria.

Recunoscută de Federația Ecvestră Internațională (FEI) din 1970, proba de atelaje își propune să testeze abilitatea concurenților de a conduce un vehicul tras de cai. În ultimii ani, România s-a poziționat în primele zece țări în lume la competițiile de atelaje cu doi cai.

Probele de atelaje au loc pe un traseu marcat cu conuri așezate la o distanță exactă. La capătul fiecărui con se află o bilă. Căderea acesteia indică o greșeală ce atrage puncte de penalizare. În proba de conuri se străbate un traseu contra cronometru în care se punctează timpul, dar și greșelile.

Atelajele sunt o probă de încredere între driver și cal, aceștia trebuind să găsească o sincronizare perfectă. Distanța dintre conuri are un grad foarte mic de toleranță față de ecartamentul atelajului. Proba se desfășoară contra cronometru, iar curbele, ce oscilează între strânse și largi, pun la încercare priceperea driverului. La această probă, atât driver-ul cât și secundul sunt îmbrăcați foarte elegant.

Un adevărat “festival” ecvestru, Karpatia Horse Show aduce o notă aparte față de alte concursuri hipice. Organizatorii creează un micro-univers dedicat echitației cu activități în aer liber, concerte live, demonstrații ecvestre și lifestyle. Vor fi trei zile pline de aventură și distracție. Ca în fiecare an, organizatorii au pregătit activităţi variate pentru public, atât pentru adulți, cât și pentru copii: de la concursuri demonstrative cu atelaje cu doi și patru cai, concursuri ecvestre mai puțin cunoscute și echitație de agrement, la ateliere creative, sportive și de aventură, experienţe culinare gourmet, aventura park, târg de lifestyle și chiar o zonă cu loje VIP.

Parcul Domeniului Cantacuzino, unde se organizează competițiile în fiecare an, are o suprafață de 150 de hectare, și alături de Palatul Micul Trianon, ambele fondate de Gheorghe Grigore Cantacuzino, reprezintă monumente istorice de o eleganță aparte, ce asigură în fiecare an “contextul” ideal pentru desfășurarea unui Concurs Complet de echitaţie care rivalizează cu cele vest-europene. O “coincidenţă“ este faptul că proba de concurs complet a devenit disciplină olimpică în anul 1912, când se derula construcţia Palatului Micul Trianon de la Floreşti, construit în manieră eclectică franceză, triumfală, de factură romantică şi cu referinţă directă la stilul Ludovic al XIV-lea.

Unul dintre cele mai aşteptate evenimente dedicate universului ecvestru din România, Karpatia Horse Show, te așteaptă între 22-24 septembrie, pe Domeniul Cantacuzino, Florești, Prahova!

Mai multe detalii despre eveniment pe:

https://show.karpatiahorse.ro/

https://www.facebook.com/karpatiahorse/

https://www.instagram.com/karpatiahorseshow/

Vezi program aici: https://show.karpatiahorse.ro/program/

Bilete: https://show.karpatiahorse.ro/bilete/

Vizionare placuta