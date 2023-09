Sore, mărturisiri sincere despre despărțirea de tatăl fiicei sale

Sore a luat decizia de a se despărți de partenerul ei, Mircea Julean, după 8 ani de relație. Cu toate acestea, cei doi au ales să rămână în relații civilizate pentru binele fiicei lor, Erin, pe care o au împreună.

Despărțirea lor a fost anunțată de Sore în luna iunie a anului trecut, când artista a făcut publică această veste. Cu toate că separarea poate fi o experiență dificilă pentru mulți, Sore a mărturisit că nu a suferit în urma acestei despărțiri, deoarece povestea lor de dragoste era deja încheiată și separarea părea inevitabilă.

"A fost o separare foarte frumoasă, foarte frumoasă e poate exagerat spus. A fost în termeni foarte ok. Practic, despărțirea, ruperea, relația fusese consumată și încheiată deja (n.red.: la momentul separării). N-am mai avut ce să sufăr. Dacă a fost ceva, deja fusese, trecuse, se spălase. A fost o separare foarte ok pentru că am reușit să comunicăm foarte bine amândoi în momentul acela," a declarat Sore într-un podcast al lui Jorge, potrivit unica.ro.

De asemenea, Sore a avut doar cuvinte de laudă la adresa fostului ei partener, numindu-l "un tată extraordinar" pentru fiica lor, Erin. A subliniat că pentru Erin, Mircea este un erou, iar ei îi este foarte recunoscătoare pentru modul în care își îndeplinește rolul de tată.

Artista a adăugat că relația ei cu Mircea s-a îmbunătățit după despărțire, devenind chiar prieteni mai apropiați decât înainte. Despre separarea de Mircea, Sore a spus că lucrurile sunt acum mai bune decât erau în trecut.

În ceea ce privește viața sa personală în prezent, Sore a confirmat că se află într-o perioadă în care este singură și nu există niciun alt bărbat în viața ei. Cu toate acestea, în trecut, artista ar fi avut o relație de scurtă durată cu Răzvan Miheț, fostul soț al Oanei Matache.

Sore a mai dezvăluit că, în timpul unei vacanțe de 4 zile în care a fost departe de fiica ei, Erin, gândurile sale au fost în permanență la micuța ei. A recunoscut că a avut un atac de panică în timpul acelei perioade, îngrijorată de cum o să se descurce Erin fără ea.

„N-a fost un atac de panică egoist, gândindu-mă cum o să duc eu separarea, ci cum o să o ducă Erin”, a mai explicat. „A fost greu, dar am depășit momentul”, a adăugat solista. Și-a dorit enorm să fie mamă, iar legătura pe care o are cu fiica ei este una foarte specială. „De la bun început, din momentul în care am devenit mamă, mi-am dorit să nu uit de faptul că sunt și femeie, și artist, și antreprenor, că am și eu dorințele, visurile, planurile mele, care n-au legătură neapărată cu zona parentală”, a mai spus Sore.