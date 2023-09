Alin Oprea și Medana au refuzat oferta Asia Express: Notorietatea lui m-a deranjat...

Medana și Alin Oprea au fost invitați să participe la emisiunea "Asia Express", dar au refuzat oferta. Motivul refuzului a fost legat de reticența Medanei, soția lui Alin Oprea, de a fi filmată constant și de a avea o prezență constantă în mediul public.

La începutul relației cu Alin Oprea, Medana s-a confruntat cu dificultăți legate de popularitatea acestuia și de expunerea mediatică. Ea a refuzat chiar și apariții la show-uri TV bine remunerate, cum ar fi "Asia Express". Cu toate acestea, în timp, s-a obișnuit cu acest tip de expunere.

„Am fost invitați la Asia Express în cuplu, dar eu am fost aceea care nu a vrut să meargă. El voia, în schimb, că e artist și dădea bine la imagine. I-am spus să meargă doar el. Pe mine notorietatea lui m-a deranjat, sincer, la început, dar nu am avut ce să fac pentru că m-am îndrăgostit de el. Acum cu nunta aceasta ce am mai spart și eu gheața, nu mai am așa emoții să ies și să vorbesc în public', a dezvăluit Medana Oprea, pentru Click!