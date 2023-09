Imnul optimismului - Leggo - ADI

Piesa a fost scrisă de Adi Istrate și Călin Grăjdan, care s-a ocupat și de partea de producție. ,,Am pus într-o piesă toate sfaturile pe care aș vrea să le urmez <<pentru o viață sănătoasă>> și am ales și un instrumental care să îți dea acel boost de energie, în caz de nevoie. Bucurați-vă de fiecare zi și iubiți mult!" ne spune ADI. La doar 22 de ani, ADI este un talentat artist și un songwriter de excepție, fost student al Irish Institute of Modern Music din Londra, secția de compoziție și voce. Pasiunea pentru muzică a descoperit-o la vârste fragede, învățând să cânte la tobe, pentru ca mai apoi să se ducă și spre chitară, chitară bas, pian și marimba. Fost membru în trupa Maxim, care a făcut ravagii în rândul adolescenților, ADI și-a început cariera solo recent, odată cu participarea în cadrul primului sezon al talent show-ului One True Singer. Cu un background artistic ce cuprinde peste 450 de concerte în toată țara, printre care și concerte pe scene mari alături de James Arthur și Willy William, ADI e pregătit să demonstreze că are toate calitățile necesare unui artist de succes. Primul său album, "11", lansat alături de Erika Isac, s-a bucurat de o apreciere mare în rândul tinerilor, bucurându-se de sute de folosiri ale sound-urilor pe platforma TikTok. Ultima lansare a artistului, piesa ,,Totul meu", pentru care a conturat și o variantă specială cu Holy Molly, este pe locul #2 în topul celor mai ascultate piese de la radio și are mare succes pe platforma TikTok, unde utilizatorii au creat peste 350K de videoclipuri.