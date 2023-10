Dramele din copilărie au pus stăpânire pe Mihai Ghiță! Povestea din spatele succesului

Povestea de viață a lui Mihai Ghiță, prezentatorul de la Kanal D, este una fascinantă și inspirațională. Deși este cunoscut pentru prezentarea emisiunii care dezvăluie realități din România, puțini știu că el însuși a avut o copilărie și adolescență marcate de dificultăți și provocări.

Mihai Ghiță este recunoscut pentru discreția și modestia sa și rareori vorbește despre viața sa personală. Cu toate acestea, într-un interviu recent, el și-a împărtășit amintirile din copilărie și a vorbit despre momentele mai puțin fericite din adolescență.

La vârsta de 15 ani, Mihai Ghiță a început să lucreze, pornind de la zero. A trebuit să se descurce singur și să facă față tuturor provocărilor vieții. Deși aceste momente au fost grele, acum el consideră că acestea l-au ajutat să învețe empatia și să înțeleagă ce înseamnă să fii nevoit să te descurci fără ajutor.

”Acum nu le mai consider momente grele, le consider opriri, poticniri, dar au fost momente-cheie din care eu am învățat. Acele momente m-au definit pe mine, m-au învățat ce înseamnă empatia, ce înseamnă să nu ai nimic și să fii nevoit să te descurci singur, m-au transformat în ceea ce sunt azi. Consider, cu toată ființa mea, că dacă nu treceam prin cumpenele alea nu eram cine sunt astăzi. Le mulțumesc, cumva, tuturor situațiilor prin care am trecut, pentru că m-au definit ca om.

Dacă cineva îmi spunea la 15 ani că va fi și bine, m-ar fi ajutat. Dacă aș avea acum o oglindă a timpului, i-aș spune copilului de atunci că o să fie bine, că nu va fi mereu greu. Oamenilor cărora le este greu asta le lipsește – speranța. Și nouă ne lipsesc oamenii care să ne dea speranța. De multe ori nu avem nevoie de bani sau de oameni care să ne scoată din situațiile în care ne aflăm, ci avem nevoie de oameni care să ne ghideze. Eu nu am avut oameni care să mă „salveze”, ci oameni care m-au ghidat în momente-cheie din viața mea. Nu aș putea să definesc o situație în care mi-a fost cel mai greu…”, a spus Mihai Ghiță pentru Viva.ro