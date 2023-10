29 de piese Disney cu 7 premii Oscar, 6 Golden Globe, 3 Grammy și multe recorduri se vor auzi la Sala Palatului

Acum 100 de ani, într-o zi de 16 Octombrie, era înființată oficial compania Disney. Poate că, în afară de Walt și fratele său, nimeni nu visa ca Disney să scrie istorie.

CP

Pentru a marca această aniversare, Disney a implementat, de la 1 ianuarie 2023, cea mai mare sărbătoare globală care a onorat vreodată cea de-a 100-a aniversare. Parte din multiplele acțiuni globale, Disney 100 – THE CONCERT vine și în România!

Pe 2 noiembrie, începând cu ora 20:00, la Sala Palatului din București, People Entertainment Group și Mall4art prezintă o producție Disney 100% original, un show multimedia, parte dintr-un turneu mondial. Cele mai premiate și iubite piese, din filme de Oscar, se vor auzi live, la București.

Alina Eremia

Prin vocea Alinei Eremia prind viață trei piese aclamate internațional. Alina, care a împrumutat vocea lui Pocahontas, în versiunea în limba română, va face să răsune la Sala Palatului "Colors of the Wind" (Pocahontas) – piesă premiată cu Oscar (Cel mai bun cântec original), Grammy (Cel mai bun cântec scris pentru un film, televiziune sau alte medii vizuale) și Globul de Aur (Cel mai bun cântec original). Cu siguranță interpretarea Alinei va concura cu cea a Vanessei Williams, a cărei versiune a ajuns în ”Top ten hit” în Billboard Hot 100. Tot Alina ne va demonstra măiestra sa cântând versiunea lui Celine Dion a piesei "How Does a Moment Last Forever" (Beauty and the Beast). Cei care au iubit producția ”The Princess and the Frog”, sigur vor exulta ascultând-o pe Alina Eremia interpretând "Almost There”.

Ana Cebotari

Apreciata soprană Ana Cebotari va bucura întreaga audiență când prin glasul său va lua naștere piesa care a scris istorie: "Let It Go" (Frozen). La radiourile din întreaga lume, versiunea lui Demi Lovato i-a adus un succes răsunator: al doilea cântec dintr-o animație Disney care a reușit să ajungă în ”Top ten” al Billboard Hot 100, pe pozitia a 5-a. Piesa a câștigat Oscar (Best Original Song) și Grammy (Best Song Written for Visual Media). ”Let it Go” a devenit unul dintre cele mai înregistrate cântece Disney la nivel global, cu versiuni cântate în 25 de limbi pentru lansările internaționale. Ca o reconfirmare a succesului stă dovadă remix-ul lui Armin van Buuren pentru albumul ”Dconstructed”. Pe YouTube, videoclipul are 2,7 miliarde de vizualizari, fiind unul dintre 40 cele mai vizualizate clipurui ale platformei. Ana va aduce live și piesa ”Tulou Tagaloa” din Vaiana, film nominalizat la Oscar (Best Animated Feature și Best Original Song). Dacă titlul “Poor unfortunate souls” nu vă spune nimic, atunci “The Little Mermaid” vă va convinge de magia pe care soprana o va crea, pe 2 noiembrie, și cu piesa din desenul animat care a marcat startul erei cunoscute ca ”Disney Renaissance”.

Alina Sorescu

Alina Sorescu aduce pe scenă un fragment unic din ”Frozen II”, prin piesa "Into the Unknown” – câștigătoare a Oscar, Critics' Choice Movie Award și Golden Globe. Alături de cântărețul britanic de musical, Adrian Hansel, urcă pe covorul magic în acordurile "A Whole New World" (Aladdin). Cei doi aduc la București piesa premiată cu Oscar și Golden Globe la categoria “Best Original Song”, un Grammy pentru “Best Song Written Specifically for a Motion Picture or for Television”. A fost singura piesă Disney care la Grammy a câștigat premiul pentru “Song of the Year”. Pentru că ”Vaiana” a bifat un succes cu “How Far I'll Go", nu era voce mai potrivită decât cea a Alieni Sorescu pentru ca spectatorii să asculte piesa câștigătoarea de Grammy și nominalizată la Oscar. ”Este un vis ce a devenit o realitate. De mică am crescut cu zânele și prințesele Disney, chiar și acum, mare fiind, trebuie să recunosc că mă mai uit la desene cu ficele mele, Carolina și Raisa, cu bucurie și fredonăm împreună fiecare cântec. Este o onoare să lucrez din nou cu Disney și le mulțumesc din toată inima organizatorilor că s-au gândit la mine pentru a face parte din acest proiect extraordinar “ – Alina Sorescu

Vlad Miriță

Vlad poate nu își compară pregătirea fizică cu cea a lui Tarzan, dar sigur concureaza cu vocea lui Phil Collins, pentru că tenorul roman va cânta "You'll Be in My Heart" (Tarzan). Piesa, în varianta lui Collins, a câștigat Oscar și Golden Globe pentru “Best Original Song”. "You'll Be in My Heart" a fost considerată ca unul dintre cele mai de succes single-uri ale anuli 1999. Iar în aplauzele fiului său, Iustin, Vlad va schimba engleza în spaniolă și va aduce pe scena bucureșteană "Dos Oruguitas" (Encanto). Piesa face parte din coloana sonoră a desenului animat Encanto, premiat cu Oscar (Best Animated Feature). Cu mic, cu mare am auzit de Toy Story, desenul animat selectat pentru conservare în Registrul Național de Film al Statelor Unite de către Biblioteca Congresului ca fiind „semnificativ din punct de vedere cultural, istoric sau estetic”. Filmul cu un buget de marketing de 20 de milioane de dolari a fost câștigător al Kids' Choice Award, MTV Movie Award, British Academy Film Award și nominalizat la Oscar și Golden Globe. ”Toy story” nu doar că a fost introdus de ”Empire magazine” în lista "500 Greatest Movies of All Time", dar a făcut istorie cu "You've Got a Friend in Me". Pisa pe care Vlad o va cânta alături de britanicul Adrian Hansel, face parte din coloana sonoră a întregii francize. Voci celebre i-au dat viață, printre ele Tom Hanks și Gipsy Kings - într-o versiune spaniolă. “Mă bucură orice chestiune care mă trimite înapoi în copilărie. De câte ori pot, mă uit la desene animate - mă relaxează. Deci, concertul Disney este o bucurie și sunt foarte curios cum va reacționa Iustin (fiul meu) la ultima piesă din spectacol - pentru că ca e piesa lui preferată din The Lion King.” – Vlad Miriță

Iar surprizele nu se opresc aici, pentru că scena Sălii Palatului va fi una cu distribuție internațională. Invitații speciali, Nadia Boule, Ben Forster și Adrian Hansel, aduc nu doar talentul lor de artiști de musical, ci mai ales magia unor piese Disney care au intrat în istorie.

Ben Forster

Ben va interpreta "Go the Distance" (Hercules), piesă devenită celebră datorita interpretarii în engleză a lui Michael Bolton și în spaniolă a lui Ricky Martin - care a inclus-o în albumul său, ”Vuelve”. Piesa a ajuns locul 1 în Hot Adult Contemporary Tracks. Ben devine Bestia, iar Nadia Boule Belle, cântând "Beauty and the Beast". Celebra piesă a cunoscut interpretari maiestrale precum cea a Angelei Lansbury și Celine Dion alături de Peabo Bryson. Ambele versiuni au cucerit publicul și premii Golden Globe și Oscar. Ben și Nadia au misiunea de a cânta piesa considerată una dintre cele mai populare de la Disney, inclusă de American Film Institute pe locul 62 în lista celor mai renumite cântece din istoria filmului american. Dacă cei doi vor reuși o performanță vocală și peste Ariana Grande și John Legend sau Shania Twain și Josh Groban, vom vedea pe 2 noiembrie la Sala Palatului. Un lucru este sigur: fiind unul dintre cei mai apreciați artiști care au evoluat în rolul Fantomei din musical-ul ”Fanotma de la Operă”, Ben va fi maiestral interpretând “Out there” din ”Cocoșatul de la Notre Dame”. Filmul este considerat cea mai dark animație Disney. «Sunt pur și simplu obsedat de tot ce este Disney și muzica Disney! Sunt foarte entuziasmat. Nu se întâmplă de multe ori în viață să ai ocazia de a cânta alături de o orchestră formata din 56 de instrumentiști și alături de artiști talentați. Abia aștept show-ul din superbul oraș București, prima noastră oprire din turneul cu acest show. Îmi imaginez când se vor stinge luminile și orchestra va începe să cânte… Sunt entuziasmat!» - Ben Forster

Nadia Boule

Nadia nu se va limita la rolul muzical al lui Belle, ci va aduce publicului român piesa ”God help the Outcasts” (The Hunchback of Notre Dame), despre care The New York Times a scris: "O partitură cu muzică plină de viață și versuri frumoase și agile, ce se înalță spre culmi moralizatoare, o baladă puternică și captivantă”. Nadia vă invită apoi să fiți o parte din lumea ”The little Mermaid”, prin piesa "Part of Your World", cântată de-a lungul vremii de nume percum Faith Hill, Jessica Simpson, Miley Cyrus, Bruno Mars sau Jessie J. Considerată un clasic Disney, piesa a devenit o marcă a filmului și este considerata cea care a introdus era Broadway la Disney. Cei care sunt nostalgici după ”Cinderella”, vor avea bucuria să asculte piesa "A Dream Is a Wish Your Heart Makes". “Avem șansa să cântăm niște piese atât de frumose, într-un concert absolut uimitor!” - Nadia Boule

Adrian Hansel

Adrian Hansel, artist britan de musical, pe lângă dueturile cu artiștii români, își va etala măiestria vocală și actoricească oferind publicului piesa ”We know the way” (Vaiana). “Acest spectacol va fi atât de special, așa că vă rugăm să veniți! Spuneți-le prietenilor și retrăiți toate amintirile voastre preferate din copilărie!” – Adrian Hansel

Toți cei din distribuție se vor reuni pe scenă, pentru a aduce la viață, într-o colaborare muzicală de excepție, piesele:

"Be Our Guest" (Beauty and the Beast), considerată a fi exact ce reprezintă Disney, a fost nominalizată la Oscar pentru ”Cel mai bun cântec original”, alături de „Beauty and the Beast” și „Belle”. Astfel, cu 3 trei nominalizări separate, a devenit primul film din istoria Premiilor Academiei care a reușit această performanță rară.

"We Don't Talk About Bruno" (Encanto) este cel mai longeviv în topul clasamentelor Disney în istoria Billboard Hot 100 din SUA, precum și prima melodie originală a studioului care a ajuns în fruntea Topului UK Singles Chart. A doborât recordul din toate timpurile pentru cei mai creditați artiști (șapte) într-un Top 100. Melodia a ajuns pe primul loc pe Spotify din SUA, în timp ce videoclipurile cu muzică și versuri au strâns peste 30 de milioane de vizualizări și 10 milioane de vizualizări în prima săptămână. A ajuns pe primul loc în topul Billboard Global 200 din 12 februarie 2022. Piesa a reușit performanța să o detroneze pe Adele cu single-ul "Easy On Me" în Hot 100.

"Circle of Life" (The Lion King), celebră și datorită interpretării originale a lui Elton John.

Supercalifragilisticexpialidocious (Mary Poppins) le va testa dicția artiștilor, fiind un cuvânt englez de 34 de litere, cu o componență explicată de Richard Lederer (în cartea ”Crazy English), astfel: super- „deasupra”, cali- „frumusețe”, fragilistic- „delicat”, expiali- „a ispăși”, și -docious „educabil.” Într-o traducere aproximativă, cuvântul ar însemna „Ispășind pentru educație printr-o frumusețe delicată.” DJ Jazzy Jeff și Will Smith au interpretat un cover rap al, pentru celebrarea celei de-a 35-a aniversări Disneyland.

"Hakuna Matata", piesa care va închide un show-ul ”Disney 100 – The Concert”, a devenit una dintre cele mai celebrate și populare melodii ale Disney, impunându-se drept una dintre cele mai emblematice ale studioului.

Orcestra Valahia, formată din 56 de instrumentiști, nu doar va acompania performanța live a artiștilor, dar va duce publicul în lumea lui Pinocchio (When You Wish Upon A Star), Star Wars (Imperial March), Pirates of The Caribbean (Suite) și Marvel (Marvel Portals).

Corul și backing vocals, ce se vor auzi pe parcursul celor 3 ore de show, vor surprinde și vor ridica sala în picioare la deschiderea Actului 3 cu piesa lui Baloo și Bagheera: ”Bare Necessities – Sing a long ”din celebra ”Jungle Book”.

Surprize Disney

Organizatorii promit multe surprize, iar prima anunțată este că foaierul Sălii Palatului se va transforma într-un studio Disney unde cei mici și cei mari sunt așteptați pentru: face painting, poze memorabile la Photo Corner-ul amenajat cu personaje Disney în mărime naturală, o expoziție și punct de vânzare Editura Litera cu produse licențiate Disney și un Candy Bar unic. ”Ne dorim să recreem pe scena Sălii Palatului, dar și în foaierul acesteia magia specifică filmelor și animațiilor Disney. O clipă de poveste ca să îi ajutăm pe copiii și pe adulți să călătorească prin 100 de ani ai companiei Disney. Vă așteptăm la spectacol și speram să îi bucurăm pe toți în egală măsură.” - Tudor Sțefănescu, Mall4Art

Bilete

Biletele pentru evenimentul Disney 100 The Concert sunt puse la vânzare pe www.iabilet.ro și www.more.com, cu prețuri pornind de la 162 de lei. Accesul copiilor cu vârsta până în 3 ani este gratuit, dar copilul nu poate ocupa un scaun (va fi ținut în brațe). Copiii cu vârsta peste 3 ani plătesc bilet integral.

Parteneri: Disney România, Editura Litera, Destiny Park, PetStuff, Asko Group, Kinga Varga

Parteneri media: Kiss FM, Magic FM, România TV, Ringier Group, Blitz Media

Vizionare placuta