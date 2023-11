Prestige Orchestra, singurul ONE BAND SHOW din România, este cea mai căutata formație pentru nunți și evenimente corporate datorită unui motto simplu pe care fondatorii Iuliana și Costin Ghinea și l-au asumat încă de la început.

„Producerea de divertisment muzical de înaltă calitate pentru a crea amintiri de neuitat”, cum de altfel poate fi analizat pe contul de Tik Tok al formației.



Conceptul ONE BAND SHOW by Prestige Orchestra propune un program full-night prin care participanții vor avea parte de muzică live de cea mai bună calitate și de un spectacol interactiv continuu. Show-urile marca Prestige includ: recitalurile 100% live cu trupa, show-uri cu trupa de dansatori, DJ set cu cei doi soliști, DJ set cu percuție și trompetă, saxofon, grupul folcloric și dansatori profesioniști de muzică populară.



Cele mai bune voci și cele mai frumoasele costume populare românești vor uimi publicul prin muzică și dansuri din toate zonele țării.



CAFE CONCERT - cafe concertul este potrivit pentru orice tip de eveniment fie recepție, cocktail party sau primirea invitaților.

SAXOFON SHOW – Un sax moment se poate adapta în funcție de tematică evenimentului, astfel încât să creeze atmosfera potrivită. Un program de sax-café reprezintă acel moment inedit de la orice petrecere. E momentul care îi face pe invitați să zică WOW.

DJ SET CU SOLIȘTI ȘI SUFLĂTORI – Un set electrizant care te va face să dansezi toată noaptea. Cu două voci care au un stil fantastic în interpretare, un show de percuție și o partidă de suflători ce dau culoare ritmurilor care vor ține invitatii pe ringul de dans.

Prestige oferă un amestec de hit-uri de la soul, pop și RnB pentru cele mai tari petreceri.

DJ SET PERCUSSION SHOW – Mashup -uri creative care combină hituri actuale din topuri pentru un party unde dansul și distracția sunt pe primul loc.

BALCANIK SHOW – am creat un un party-mix între muzica balcanik și pop pentru doritorii de ritmuri orientale, dar în același timp, cu un sunet modern și actual.

FOLCLOR AUTENTIC – Un spectacol plin de tradiție.



„Cu creativitate, pasiune și implicare totală creăm și conturăm evenimentele în cele mai mici detalii pentru ca fiecare eveniment să fie UNIC. PRESTIGE este o povestea din care și tu faci parte. Explorăm mereu noi teritorii și suntem dedicați depășirii limitelor și granițele creativității. Dintotdeauna am fost conduși de o gândire pozitivă și entuziaști. Ne-am dezvoltat o cultură prin care putem face ca toate dorințele tale să devină realitate.”, explică Iuliana și Costin Ghinea.



Prestige Dance, parte integrantă din conceptul Prestige Orchestra, aduce publicului culoare și fantezie prin diferite stiluri de muzică, dans, costumații create în atelierul propriu și coregrafii spectaculoase.



„Îmi place mult tot ceea ce înseamnă lucru manual. Ador să accesorizez orice obiect vestimentar, fie că vorbim despre un sacou sau o pălărie. Am și o colecție superbă de pălării cu perle în diferite culori cu care fac furori la evenimente. Acum mulți ani, la începuturile carierei când nu îmi permiteam să-mi realizez ținute la designeri, am mers la un eveniment la care o altă doamnă purta o rochie același model cu a mea doar că avea o culoare diferită (țin minte că am fugit acasă să mă schimb) și, de atunci, mi-am spus că nu voi mai purta ceva de linie fără să le accesorizez astfel încat să le transform în ceva UNICAT și să nu mai trec prin acea situație vreodată”, povestește Iuliana.



Prestige Orchestra dispune de propriul echipament logistic de scenă, sunet și lumini de înaltă performanță și calitate. Experiența în organizarea evenimentelor de orice tip cu un numar de participanți între 0 – 120k spune multe despre echipa care stă la baza acestui concept.



„Ce mai putem face împreună?



− Desenam cea mai spectaculoasă scenă;

− Alegem din vastul repertoriu, melodiile tale preferate;

− Personalizam momente cheie pe parcursul evenimentului;

− Creăm cel mai impresionant moment pentru prezentarea tortului;

− Alegem cele mai energice momente interactive cu publicul prezent;

− Tu poți veni cu ideile tale și noi le vom insera în cel mai mic detaliu;

− Personalizăm programul pentru tot parcursul evenimentului pentru ca ție să-ți rămână doar DISTRACȚIA.”, conchid Iuliana și Costin Ghinea, fondatorii Prestige Orchestra.

