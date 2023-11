Black Friday 2023: Reduceri la Vegis.ro, Complice, Floria, Niavis, Ikanos, Workspace Studio

Vegis.ro: Reduceri de până la 90% la peste 3000 de produse. Prețuri începând cu 3 lei, în limita stocului disponibil.

Vegis.ro, liderul de piață în comercializarea online a produselor organice și naturale, a pregătit între 10 și 12 noiembrie, reduceri de până la 90% la peste 3000 de produse. Cu prețuri începând de la 3 lei, în limita stocului disponibil, din oferta Black Friday vor face parte produse din toate categoriile pe de site, respectiv: suplimente și remedii apicole, alimente și produse bio, cosmetice naturiste, produse pentru casă, dar și remedii și uleiuri esențiale.

Nu lipsesc din reduceri nici produsele din top vânzări cum a ar fi gama de dulcețuri Bun de Tot, pasta de arahide Sanovita, gama Biseptol de la Dacia Plant sau produsele din gama Niavis, Fares ori Doppel Herz.

Complice.ro: Reduceri de până până la 30% de Black Friday la pachetele experiențiale din portofoliu. Prețuri începând cu 84 lei.

Complice.ro, curator și furnizor de experiențe pentru persoane fizice și companii, va derula în weekendul 10-12 noiembrie campanii de Black Friday și anunță reduceri de până la 30% la experiențele din portofoliu.

Sub umbrela #ExperiențeNuLucruri, din oferta de Black Friday din acest an vor face parte pachete experiențiale din categoria gourmet, beauty și relaxare, marcate corespunzător pe site, cu discount-uri între 10-20%. Workshop privat de cocktail online, degustare premium de whiskey, cafea ori ciocolată sau tratament corporal spa cu aloe vera și lavandă sunt doar câteva dintre experiențele pe care clienții Complice.ro le pot accesa la prețuri reduse în perioada 10-12 noiembrie.

La acestea, se adaugă și pachetele FlexiBox care oferă posibilitatea destinatarului de a-și alege experiența dorită, dintr-o selecție de experiențe din categorii diverse: adrenalină, off-road, gourmet, relaxare, workshopuri, ateliere etc, într-un buget predefinit. În oferta de Black Friday vor intra cele mai populare pachete Flexibox, cum ar fi Awesome Box, Her Box, His Box, Love Box, Petite Box sau Legendary Box și vor avea reduceri de până la 30%, în perioada 10-12 noiembrie.

În cadrul campaniei de Black Friday, pachetul Awesome Box care conține peste 45 de opțiuni de experiențe din care destinatarul și-o alege pe cea dorită, va putea fi achiziționat cu 320 lei, în timp ce Petite Box va avea prețul promoțional de 84 lei.

De la an la an, cadourile experiențiale devin din ce în ce mai populare, iar Black Friday este momentul așteptat de mulți dintre noi pentru a alege cadouri memorabile cu ocazia sărbătorilor de iarnă. Astfel, pentru cei care caută experiențe inedite, pentru ei sau pentru a fi oferite cadou, premii și recompense experiențiale pentru angajați ori surprize pentru partenerii de business, am pregătit o selecție diversificată de experiențe speciale. De la experiențe gourmet, workshopuri și ateliere creative, până la sesiuni de wellness și relaxare sau aventuri îndrăznețe, ofertele de Black Friday vor cuprinde opțiuni pentru toate gusturile”, a precizat Oana Pascu, fondator Complice.ro.

Floria.ro: Reduceri de până la 50% buchete și aranjamente florale. Data de livrare poate fi aleasă oricând în următorul an.

Floria.ro pregătește pentru Black Friday reduceri de până la 50% la produse de sezon, la o parte din produsele din top vânzări și la produse speciale, cum ar fi buchete de trandafiri, sau de hortensii, aranjamente în cutie și produse speciale, precum pachetul Cucereste-o, compus din 3 buchete de trandafiri, cu 3 livrări succesive.

Prețurile promoționale cu discount-uri de până la 50% vor fi valabile trei zile, în perioada 10-12 noiembrie. Cu toate acestea, clienții care plasează comenzi în perioada 10-12 noiembrie își pot alege data de livrare oricând, în următorul an, începând cu 10 noiembrie. Reducerile vor fi aplicate la mai multe produse marcate corespunzător pe site, iar clienții fideli vor avea acces la promoțiile din cadrul campaniei de Black Friday începând de joi, 9 noiembrie.

„Avem un număr mare de produse la preț promoțional, comparativ cu anul trecut, când ne-am concentrat doar pe un produs de tip serviciu. Așadar, creșterea va fi semnificativă ca valoare. Încercăm să aducem noi oferte în fiecare an. Au fost și perioade de test, în care am încercat să oferim servicii speciale, la un preț redus semnificativ. Dacă în 2022 am mizat pe un produs cu un preț fix, care oferea acces direct în clubul nostru de fidelizare, deci comenzi cu reducere de 20% timp de un an, anul acesta am decis să ne concentrăm pe oferte promoționale clasice, până la 50% la buchete de flori. Este clar că mindset-ul este de a cumpăra produse de utilitate imediată, de care clienții se pot bucura pe loc. Ne ajută și faptul că livrăm în toata țara în doar 2-4 ore, inclusiv în ziua de Black Friday, de 10 noiembrie”, precizează Marina Popescu, Director General Floria.ro

Florile comandate pe Floria.ro pot fi livrate oriunde în țară, dar și în străinătate, în 2-4 ore de la confirmarea comenzii. Platforma Floria.ro asigură discreție totală, felicitare cadou gratuită, livrare de luni până duminică, națională sau internațională. Livrarea este gratuită în peste 100 de localități din România.

Niavis.ro: Reduceri apetisante la alimente bio și superalimente sănătoase.

Produsele din gama Niavis incluse în campania Black Friday pot fi achiziționate prin intermediul partenerilor, printre care Vegis, Farmacia Tei, Farmacia Doctor Max, Emag și mulți alții.

Suplimente alimentare, ulei, făină sau fulgi de cocos, scorțișoară, sare celtică, fulgi de ovăz, matcha, spirulină, uleiuri esențiale, ceaiuri, condimente și multe alte produse naturiste alimentare sunt doar câteva dintre produsele Niavis care au intrat în pregătirea campaniei de Black Friday și vor avea reduceri consistente prin intermediul magazinelor partenere.

Ikanos- Reducere de 65% la programul de slăbit sănătos, sustenabil și pe termen lung. 245 lei, prețul programului „Challenge de Transformare”.

Ikanos, platforma de fit-tech care abordează slăbitul ca și proces holistic și combină coaching-ul de nutriție cu managementul emoțiilor și tehnologia, susținând astfel schimbările permanente ale stilului de viață anunță un discount de 65% la produsul vedetă „Challenge de transformare” care începe pe 20 noiembrie și durează 10 săptămâni.

Astfel, programul personalizat de slăbit sănătos și pe termen lung Ikanos este disponibil în aplicațiile mobile Ios și Android, se desfășoară sub forma unui challenge de transformare, iar clienții înscriși în program primesc un plan alimentar flexibil, rețete delicioase, program zilnic de mișcare, suport pe chat-ul aplicației mobile, înregistrarea zilnică a progresului, dar și acces la grupul tuturor participanților la challenge.

Prețul de listă pentru programului „Challenge de Transformare” care va avea loc în perioada 20 noiembrie- 28 ianuarie este 700 lei. În perioada 10-12 noiembrie, în cadrul campaniei de Black Friday, programul personalizat de slăbit sănătos și sustenabil pe termen lung va fi disponibil pe site cu discount de 65%, respectiv 245 lei.

„În momentul de față derulăm ediția a 7-a a challenge-ului de transformare care început pe 16 octombrie, iar următorul challenge era programat în ianuarie. La insistența publicului, demarăm un nou challenge, între 20 noiembrie-28 ianuarie. Ne dorim să fim aproape de oameni și să îi susținem în procesul natural de transformare, punem accent pe construirea de obiceiuri sănătoase și am ajutat astfel peste 2000 de oameni să ajungă la greutatea dorită fără restricții alimentare și, mai ales, să se mențină acolo. Următorul challenge începe luni, 20 noiembrie, înscrierile sunt deschise până pe 19 noiembrie, iar în perioada 10-12 poate fi achiziționat cu reducere de 65%”, precizează Natalia Cotruș, co-fondator al platformei de e-health Ikanos.

Workspace Studio: Reduceri până la 50% la scaunele ergonomice Herman Miller și Knoll. Prețuri începând cu 2200 lei.

Workspace Studio, companie specializată în soluții design si amenajari de birouri de înaltă calitate si Certified Dealer al grupului MillerKnoll în România, a pregătit 24 de ore de reduceri de Black Friday. Singura ocazie din an în care scaunele ergonomice sunt disponibile cu reduceri consistente, campania se va desfășura vineri, 10 noiembrie, începând cu miezul nopții și va dura 24 ore. În campanie sunt incluse o selecție de modele de scaune ergonomice cu prețuri cu până la 50% mai mici.

Vedetele din acest an rămân scaunele Herman Miller, cu modele de vârf în ergonomie din întreaga lume, care vor beneficia de un discount până la 50%. Li se adaugă scaunele ergonomice Knoll, modelele Generation și K-task.

„Clienții noștri își doresc spații de lucru ergonomice, de o calitate superioară, iar scaunele vândute de noi îndeplinesc această dorință. Și anul acesta am ales să facem un Black Friday adevărat, cu reduceri mari, doar în acest interval de o zi. Este singura zi din an când acordăm asemenea reduceri. Discounturile ajung anul acesta până la 50%, la modelul Sayl, dar toate scaunele din magazinul online vor avea prețuri speciale, atât cele din stoc, cât și cele disponibile pe comandă” precizează Horațiu Didea, Managing Partner Workspace Studio.

