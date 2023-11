Nicole Cherry și Puya ridică Paharul sus pentru prima lor colaborare

Piesa a fost compusă de IRAIDA (Adelina Stingă), PUYA (Dragoș Gărdescu), Achi (Petre Octavian Ioachim), versuri de IRAIDA (Adelina Stîngă), PUYA (Dragoș Gărdescu), iar producția este semnată de Achi (Petre Octavian Ioachim). Pentru videoclip, artiștii au colaborat cu Bogdan Păun pentru regie și edit, Silviu Crăciun DoP, producție Loops Production, iar echipa de beauty a fost formată din Ana Cucuta (make-up), Ștefan Tudor (hair) și Miruna Miu (styling). ,,Nimic nu e întâmplător, nici măcar lansarea noului meu single după o săptămână foarte grea. Așa cum zice și piesa <<Paharul sus pentru zilele negre>>, dragilor. Much love", a spus Nicole Cherry. Nicole Cherry este una dintre vocile remarcabile ale industriei muzicale din România, artistă, songwriter și actriță. Cu nenumărate hituri în topurile radio și TV, incluse în multiple playlisturi pe magazinele digitale, milioane de vizualizări pe YouTube și milioane de fani pe social media, Nicole s-a poziționat în cei 10 ani de carieră ca un artist de top, cu show-uri memorabile. "Memories", ,,Florile tale", ,,Din cauza ta", ,,Dansează amândoi" sunt doar câteva din piesele relevante care definesc un repertoriu complex. Nicole Cherry a colaborat cu Mohombi, Joey Montana, Carla's Dreams, NANE, Connect-R și alte nume din România și s-a făcut remarcată în filmul "Romina VTM", cea mai bine vândută producție în pre-sale din România. Nicole Cherry a avut o vară plină de concerte și a fost prezentă pe scena a două festivaluri din România - Neversea pe mainstage și Summer in the City, opening pentru Jason DeRulo. Puya activează pe scena hip-hop din 1995. Primul album, ,,Băieți de cartier", a fost lansat alături de La Familia în 1997. Cariera solo a început-o în 2000 cu discul ,,Până la capăt în felul meu". Au urmat albume ca ,,Foame de bani" (lansat cu Șisu), ,,Muzică de tolăneală și depravare", ,,Românisme 1" și ,,Românisme 2". Cel mai recent album al său se intitulează ,,Aventurile Domnului Puy(a)" și a fost lansat în decembrie 2019. Artistul rămâne întipărit în istoria hip-hop-ului românesc cu piese precum ,,Undeva-n balkani", "Change", "VIP" sau ,,Maidanez" și continuă, constant, să livreze noi hituri. Anul acesta, Puya a luat cu asalt radiourile cu hitul ,,Opriți Planeta" cu Iraida, dar și cu ,,Stele căzătoare" cu Tudor Chirilă.