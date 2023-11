Codin Maticiuc i-a dat mesaj fostului soț al iubitei sale, pentru a-l anunța că Ana s-a mutat la el: Te așteptăm și la noi...

Cunoscut pentru interpretarea sa în filmul "Miami Bici", Maticiuc a făcut dezvăluiri despre începuturile relației sale cu Ana Pandeli într-un interviu în cadrul podcastul lui Cătălin Măruță. A dezvăluit că cei doi s-au cunoscut acum 10 ani, la o prezentare de modă, la scurt timp după ce Ana divorțase.

Nu știu ce mi-a făcut ea. Vrăji?! Nu știu ce a făcut, dar existența lui Dan a contat. Eu am cunoscut un copil frumos, un copil bine crescut. Am zis că ea știe să crească copii și vreau să fie la fel ca Dan copiii mei. Când ne-am gândit să rămânem împreună și să facem copii, eu știam ce fel de copil a crescut ea, știam ce relație a avut cu fostul soț, care își vede copilul când vrea el.”, a mărturisit Codin Maticiuc.

„Pe Ana am cunoscut-o la o prezentare de modă a unei prietene comune. Ea era proaspăt divorțată. Nu mai știu de câți ani. Doi ani nu m-a băgat în seamă. Am reușit până la urmă să o combin. E senzațional de frumoasă, extrem de educată, foarte inteligentă. (…) Pe băiat îl cheamă Mario Dan, dar eu îi spun Dan. El se prezintă Mario. Pe tatăl lui îl cheamă Mihai Munteanu, iar mie mi se pare că se potrivește foarte bine Dan Munteanu, fiind un nume românesc. (…)

Cu privire la relația sa cu Dan, fiul Anei din căsnicia anterioară, Maticiuc a vorbit cu multă dragoste. Descriindu-l drept "un copil frumos, bine crescut", actorul a subliniat importanța relației lor și implicarea sa în creșterea adolescentului. Maticiuc a mărturisit că prima călătorie în afara țării a lui Dan a fost în Dubai, la vârsta de doar 4 ani, și că au împărtășit împreună numeroase experiențe de-a lungul anilor.

„Da, nu este băiatul meu biologic. Eu am două fete, iar singurul băiat pe care l-am avut și pe care cred că-l voi avea este el. Dan are acum 13 ani și merge cu mine peste tot. L-am cunoscut când avea 3 ani, dar am început o relație cu el când avea 4 ani, pentru că la început eram într-un concubinaj, cum se zice. Am fost combinat cu maică-sa o perioadă, dar nu am locuit împreună. Când Ana a rămas gravidă cu Smaranda, acela a fost momentul când eu am decis să ne mutăm împreună. (…) Prima lui călătorie în afara țării a fost cu mine, în Dubai, când el avea 4 ani. Și ultima a fost tot cu mine. Nu a zburat într-un avion fără mine. Îmi spune Codin, iar când era mic… era mama, tatăl lui biologic de la Tulcea și eroul meu, eu eram eroul lui.”