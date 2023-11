Ana Coman lansează single-ul ”Suvenir”

Ana Coman va lansa piesa „Suvenir” împreună cu videoclipul acesteia pe data de 2 decembrie în Club Control din București. Evenimentul de lansare oferă fanilor ocazia de a se bucura în direct de interpretarea impresionantă a Anei și de a descoperi universul vizual al piesei prin proiecția videoclipului.

Rămânem cu câte ceva din fiecare relație. Amintirile, fotografiile, micile cadouri simbolice sau chiar cele mai banale obiecte care prind valoare emoțională, precum biletele de tren, toate acestea pot fi numite „suveniruri”. Ana Coman va lansa săptămâna aceasta piesa „Suvenir” împreună cu videoclipul ei.

Melodia este o incursiune profundă în lumea sentimentelor, abordând tematica oferirii întregii iubiri cuiva drag. Ana împărtășește experiența ei personală prin versuri pline de sensibilitate și melodie captivantă, melancolică. Această creație muzicală promite să creeze o legătură profundă cu ascultătorii, tratând, cu atâta delicatețe și sinceritate, un sentiment pe care cu toții îl trăim diferit.

Videoclipul piesei „Suvenir” a fost regizat de Irina Alexiu, cu Tudor Cioroiu ca director de imagine. În rolurile principale ale acestui clip se află Andra Mirea și Florin Galan, care aduc la viață emoția și frumusețea poveștii transpuse în imagini.

Pe Ana Coman, poate, ați cunoscut-o la „Ana Are Cântec”, segmentul de pe Radio Guerrilla. Aceasta și-a început pregătirea muzicală de mică, iar pasiunea a determinat-o să se afirme. Astfel, a ajuns să cânte la câteva festivaluri importante din țară, precum „Summer Well”, „Femei pe Mătăsari”, „Focus in The Park” sau „Electric Castle”. Până acum, a experimentat cu mai multe influențe și și-a exprimat talentul de povestitor, cu versuri atât în română, cât și în engleză.

Biletele sunt disponibile prin rețeaua iaBilet.ro: https://www.iabilet.ro/site/event/91200

● Pre-sale - 65 lei

● În ziua concertului și la intrare - 70 lei

● Elevi și studenți - 30 lei - Biletele valabile doar la intrare în baza carnetului de note sau a legitimației de student

Mai multe detalii despre eveniment se pot găsi pe pagina dedicată: https://fb.me/e/410hd1aEh

Un eveniment marca BandBook: www.bandbook.ro

