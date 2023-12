EMAA lansează prima piesă de pe un viitor album - Lyudi

Sfârșitul lui 2023 vine cu muzică proaspătă și promisiunea unui material muzical complex din partea EMEI. "Lyudi", o piesă despre bucuria de a fi, a trăi și de a cânta, deschide seria lansărilor și ne face poftă de mai multă muzică. Extaz și liniște în același timp, urmeaz-o pe EMAA pentru a afla ce înseamnă "Lyudi".

Sfârșitul lui 2023 vine cu muzică proaspătă și promisiunea unui material muzical complex din partea EMEI. "Lyudi", o piesă despre bucuria de a fi, a trăi și de a cânta, deschide seria lansărilor și ne face poftă de mai multă muzică. Extaz și liniște în același timp, urmeaz-o pe EMAA pentru a afla ce înseamnă "Lyudi".

Versurile piesei "Lyudi" au fost scrise de EMAA, muzica de EMAA, Armand Popa, Andrey Baydin și producția de Armand Popa și Andrey Baydin. Videoclipul, ce cuprinde momente de la cel mai recent concert al EMEI, a fost filmat de Paul Chirilă și montat de Ștefan Pârlog.

,,<<Lyudi>> este prima piesă de pe album (albumul care urmează să fie lansat undeva la final de februarie - început de martie 2024) și cred că este mai degrabă ca o întruchipare a unei stări relaxate, dar energice în același timp, un fel de val de endorfine sonore, care te fac să iubești viața, doar pentru că o ai. Am simțit asta din prima, e ceva ce nu dispare, ba chiar se amplifică. Magică, o fantezie reală, iar și iar. A fost compusă împreună cu Armand Popa și Andrey Baydin, oamenii alături de care am construit destul de mult perioada asta și pentru care sunt extrem de recunoscătoare." ne spune EMAA

EMAA este o artistă care își ademenește ascultătorii într-un univers unic cu ajutorul vocii ei pătrunzătoare. Într-o lume divizată de genuri muzicale, EMAA reușește să fie relevantă atât în mainstream, cât și în underground. Colaborările ei alături de Deliric & Silent Strike au pus-o pe harta fanilor hip-hop, în timp ce lansări precum "Sufletul Imun" și "Zburătorul" s-au bucurat de susținerea radiourilor naționale și locale. Vocea specială a artistei i-a adus colaborări cu cei mai apreciați artiști din țară, precum Carla's Dreams și The Motans, piese care au petrecut multiple săptămâni în fruntea topurilor radio. De curând, aceasta a avut și o colaborare alături de SATRA B.E.N.Z., ,,Prima zăpadă", iar piesa sa ,,În fiecare seară", a fost în heavy rotation pe cele mai mari posturi de radio și în playlisturi populare Apple Music și Spotify. În acest an, EMAA a lansat piesele ,,Poartă-mă" și ,,Razna", care au ajuns să fie foarte îndrăgite de fanii artistei, dar și de radiouri. În plus, EMAA a colaborat cu HBO Max pentru coloana sonoră a serialului "Spy/Master", cu piesa "Free man falling", cu Macanache pentru piesa ,,Cât mai lejer", care a stat 11 săptămâni în Top 10 Media Forest, ajungând până pe locul #1, și cu The Motans pentru piesa ,,La ce te gândești", foarte bine primită de fanii artiștilor. Ultimul single al artistei se intitulează ,,Odată cu tine".

Vizionare placuta