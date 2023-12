Vibrează cu Eva Timush în Prea așa

Eva Timush, un superstar în ascensiune din Moldova, a cucerit lumea online-ului, dar și industria muzicală românească. Prezența sa pe rețelele sociale a explodat după aparițiile în emisiuni precum "Next Star România" și "Romania's Got Talent," unde prestațiile ei au impresionat telespectatorii pe YouTube. Câștigând putere din aceste experiențe, a impresionat la "Vocea României", ajungând în semifinale. Eva Timush, un spirit liber înarmat cu o voce uimitoare și o înfățișare pe măsură, a colaborat la hit-uri precum "Tattoo" și "Too Deep" cu SICKOTOY. Colaborarea ei cu Vescan pentru "Colegi de apartament" a atins poziția #1 în trending-ul YouTube-ului și a rămas în Top 10 Media Forest timp de 12 săptămâni, atingând poziția maximă #2. Anul acesta, artista a mai avut parte de două colaborări de excepție pentru piesa "Bad Girls", alături de SICKOTOY, INNA și ANTONIA și pentru ,,Te-am sunat", alături de rareș. Ultimul său single se intitulează ,,Unde ești acum" și este prima piesă solo în limba română a artistei.