AMI încheie un nou capitol cu Un deceniu de iubire

AMI își croiește calea prin inimile ascultătorilor alături de crea mai nouă piesă a sa, "Un deceniu de iubire". Cu un ritm încântător și influențe retro, piesa ne duce într-o călătorie muzicală în timp, amintindu-ne de zilele când iubirea părea a fi la fel de neînțeleasă precum un dans sub lumina lunii.

Versurile profunde dezvăluie o poveste de iubire intensă, însă nu lipsită de provocări. Suntem conduși printr-un deceniu de sentimente complexe, unde pasiunea și dorul se contopesc într-un dans emoțional. Linia melodică plină de farmec și vocea expresivă a lui AMI aduc la viață amintirile, iar audiența este invitată să se adâncească în atmosfera nostalgică creată de această piesă captivantă.

Piesa a fost scrisă de AMI, alături de Bianca Dragomir și Adrian Iordan, care s-a ocupat și de partea de producție.

AMI este una dintre cele mai apreciate artiste din industria românească, atrăgând atenția publicului încă de la primul său single, care a devenit hit, "Trumpet Lights", lansat în 2012. Vocea sa unică și stilul remarcabil, cu influențe latino, o fac una dintre cele mai distinse artiste din România.

În 2013, a avut cea mai de succes colaborare a anului. Colaborarea cu Grasu XXL, "Deja Vu", a dominat Media Music Awards Romania în 2014, câștigând 4 premii (Best Hip-Hop, Best Featuring, Best YouTube ș Pro FM Award). AMI este, de asemenea, cunoscută pentru abilitățile sale în limba spaniolă, iar piesa sa "Otra Vez", lansată în 2013, a fost unul dintre cele mai mari hituri ale verii acelui an. "Playa En Costa Rica" a fost un alt succes uriaș, o piesă lansată în 2014.

În 2016, artista a lansat piesa "Te aștept diseara", care a dominat toate clasamentele de difuzare și a adunat mai mult de 44M de vizualizări pe YouTube. În 2019, AMI a lansat "Tramvai", o piesă sensibilă, care a fost difuzată intens la toate marile posturi de radio din România. Mai mult decât atât, artista și-a surprins fanii cu colaborări precum cea cu Tata Vlad, pentru ,,Enigma". Ultima sa lansare, piesa ,,Nostalgia", a ajuns rapid la inimile ascultătorilor și în topurile radio, fiind de 9 săptămâni în Top 10 Media Forest, ajungând până pe poziția #3.

Vizionare placuta