Cornel Păsat dezvăluie detalii picante din relația cu Oana Roman: Cheltuia mult pe haine, vacanțe și restaurante...

Cornel Păsat, care acum se bucură de o căsnicie fericită al[turi de partenera sa de viață, Bianca, a fost deschis în privința relației cu Oana Roman.. Povestea lor de dragoste s-a desfășurat pe o perioadă de șapte ani și a fost marcată de momente intense și conflicte aprinse.

În cadrul interviului, Păsat a dezvăluit că relația lor se baza pe respect și înțelegere, dar că Oana Roman este o fire aprigă la mânie și extrem de sinceră, adesea fără a-și cenzura cuvintele.

"Eu și Oana am avut o chimie bună. Relația noastră se baza în primul rând pe respect și înțelegere. Oana este o fire rebelă și orgolioasă, are sânge de spanioloaică. Este un berbec adevărat și dacă nu știi cum să aplanezi eventualele conflicte iese cu scântei. Are o calitate pe care eu o consider mai degrabă defect. E extrem de sinceră. Spune mereu adevărul necenzurat indiferent cât de incomod sau dur ar fi. De multe ori a avut de pierdut din cauza impulsivității și a lipsei de cenzură. Dar dacă ești atent la ce spune, apreciezi adevărul, sinceritatea și ai calm, tact, deschidere pentru dialog, răbdare și maturitate poți evita conflicte și poti îmbunătăți calitatea vieții conjugale.

Dacă te contrezi si te pui cu ea cap în cap în momentul nepotrivit ies scântei și nu prea ai șanse de câștig. Mai bine o lași sa se liniștească și o abordezi când este calmă și dispusă la dialog.

Are suflet bun, dar e aprigă la mânie. Așa că trebuie să știi cum să o iei, să o anticipezi și să eviți conflicte. Decât o confruntare directă la nervi, mai bine o retragere și revenire la discuții pe un fond mult mai calm.", a declarat Cosmin Păsat, pentru cancan.ro.