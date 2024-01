Maestrul Emo-Afrobeats CKay dezvăluie două single-uri romantice, MYSTERIOUS LOVE și IS IT YOU?

Piesa centrală a acestei duble lansări este captivantul track "MYSTERIOUS LOVE", însoțit de un videoclip oficial. Cel de-al doilea single, "IS IT YOU?", va fi însoțit de un videoclip cu versuri captivant, iar videoclipul oficial va fi lansat pe 9 februarie 2024.

Cunoscut pentru abilitatea sa de a îmbina cu fluiditate Amapiano, Afrobeats și Pop în sunetul său unic Emo-Afrobeats, CKay continuă să împingă limitele expresiei muzicale. Atât "MYSTERIOUS LOVE," cât și "IS IT YOU?" demonstrează abilitatea sa de a crea o atmosferă sonoră care rezonează în diverse genuri, promițând o experiență auditivă incitantă pentru fani.



În 2023, CKay a atins realizări remarcabile cu lansarea deluxe a albumului "Sad Romance," care include hit-uri precum "Nwayi", "Capture My Soul (feat. Joeboy)", și "NNEKA" (feat. Tekno). Single-ul principal, "HALLELUJAH", a urcat rapid pe locul 1 în topul zilnic Apple Music din Nigeria, acumulând peste 33 de milioane de ascultări.



Pe lângă proiectele sale solo, CKay a colaborat cu succes la diverse proiecte, inclusiv "Trumpet" cu Olamide și "Know Better," nominalizat la Grammy, pe albumul lui Janelle Monáe, "The Age of Pleasure". El și-a extins și mai mult prezența globală prin colaborarea cu cântăreața britanică Tamera pe "40 Days."



Într-o mișcare revoluționară, CKay a anunțat colaborarea sa cu Ralph Lauren, devenind primul ambasador african al mărcii. Parteneriatul a debutat cu lansarea parfumului Polo Oud, evidențiind influența lui CKay dincolo de sfera muzicii.



Intrând în 2024 cu impresionantele 3 miliarde de stream-ui în carieră, CKay revine pe scenă cu "MYSTERIOUS LOVE" și "IS IT YOU?," ambele co-produse de el însuși și Reward Beats. Aceste piese reprezintă o mărturie a evoluției sale muzicale continue și a angajamentului său constant față de arta excepțională.



CKay a declarat: ,,< > a devenit virală după 2 ani de la lansare, schimbându-mi viața într-o clipă. Am călătorit în jurul lumii, promovând și interpretând muzica mea timp de 2 ani fără întrerupere. Am ajuns la un punct de epuizare fizică, mentală și emoțională, așa că am luat o pauză. Dar acum m-am întors și sunt mai bun ca niciodată, aducându-vă cea mai bună creație a mea."



De asemenea, a adăugat: ,,Am decis să lansez cele două single-uri pentru a oferi fanilor mei o experiență auditivă, nu doar o piesă. După perioada mea de tăcere, era firesc. Am experimentat iubirea în atât de multe forme și dimensiuni, așa că majoritatea pieselor mele vorbesc despre acest subiect. Și aceste două single-uri nu fac excepție."



Ultimele creații muzicale ale lui CKay reprezintă o confirmare a talentului său artistic și o contribuție incitantă la peisajul în continuă schimbare al Emo-Afrobeats și muzicii africane în general.

Chukwuka Ekweani, cunoscut public sub numele de CKay, este vedeta în ascensiune în dinamicul peisaj Afrobeats. Artist polivalent, fie în spatele consolelor ca producător, fie în fața microfonului interpretând piesele scrise de el însuși, CKay este cunoscut pentru viziunea sa singulară. Starul Emo-Afrobeats a urcat și continuă să urce în topurile din întreaga lume datorită primului său single recunoscut global, 'Love Nwantiti'.

Cântărețul, compozitorul și producătorul nigerian a lansat inițial 'Love Nwantiti (ah ah ah)' în 2019 ca parte a primului său EP, ''CKay The First". În 2021, CKay a devenit artistul cu cele mai multe difuzări al anului și primul artist african cu două piese simultan în topul global Spotify Top 30. "Love Nwantiti" a fost certificat platină/multiplă platină în cinci țări, inclusiv Statele Unite, India și Italia. Hitul viral a fost, de asemenea, certificat aur în Marea Britanie, Australia, Africa de Sud și Noua Zeelandă. CKay a devenit primul artist african în 50 de ani care a ocupat poziția 5 în clasamentul UK Singles Chart timp de 4 săptămâni consecutive cu această piesă. El a continuat să creeze o prezență globală cu realizări precum "cea mai căutată piesă pe Shazam din lume". A urmat piesa "Emiliana", care a obținut poziții semnificative în topurile globale și are în prezent peste 501 de milioane de streaming-uri. "Emiliana" a ocupat locul 1 în UK Afrobeats Chart, locul 2 în Shazam Top 200 (Afrobeats) și locul 1 în șase țări pe Apple Music. Albumul de debut al lui CKay, "Sad Romance", a fost lansat pe 23 septembrie 2023 și a avut peste 380 de milioane de streaming-uri în întreaga lume. Proiectul a inclus talente africane consacrate și emergente precum Davido, Ayra Starr și Focalistic. A urmat lansarea versiunii deluxe a lui "Sad Romance" pe 16 iunie 2024, care includea patru piese noi, printre care "Capture My Soul" cu Joeboy, "Nwayi", "NNEKA" asistată de Tekno și "HALLELUJAH" cu Blaqbonez. "HALLELUJAH" a ocupat locul 1 pe Apple Music în Nigeria - fiind primul său loc 1 în teritoriul natal.



În plus față de lansarea propriei sale muzici ca artist solo, superstarul a colaborat la mai multe single-uri în 2023, inclusiv "Trumpet" cu Olamide, "Know Better" care a fost inclus în "The Age of Pleasure" a lui Janelle Monáe, aducându-i o nominalizare la Grammy și, cel mai recent, a colaborat cu cântăreața britanică Tamera la "40 Days", consolidându-și și mai mult impactul global și priceperea muzicală.