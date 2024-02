SUPERMODELUL HEIDI KLUM LANSEAZĂ NOUL EI SINGLE PRODUS DE TIËSTO

Heidi Klum a străbătut numeroase căi în lunga ei carieră, marcându-și prezența ca supermodel, femeie de afaceri, designer de modă, prezentatoare și producătoare a unor emisiuni de succes precum "Germany's Next Topmodel," "Project Runway," și "America's Got Talent" în industria modei, frumuseții și tehnologiei timp de mulți ani.

În plus, ea demonstrează încă o dată, alături de noua sa piesă, "Sunglasses At Night," că întotdeauna are energia de a cânta și dansa.



Single-ul, lansat de Warner Music Central Europe, este și piesa principală pentru viitorul sezon al emisiunii "Germany's Next Topmodel" și este produs de Tiësto. DJ-ul, producătorul de muzică și câștigătorul premiului Grammy din Olanda a adus o actualizare electronică și dansabilă piesei New Wave din 1983 a lui Corey Hart, ideală ca muzică de fundal pentru podium și pentru cei care doresc să danseze cu ochelarii de soare, în special noaptea.

,,Reflectam asupra acelui moment din mijlocul nopții, de la o petrecere, când stai treaz prea mult, machiajul îți alunecă, ești transpirat și cu privirea încrucișată, iar tot ce îți dorești sunt niște ochelari de soare", spune Heidi Klum. ,,Această scenă m-a adus cu gândul la hit-ul iconic din anii '80, 'Sunglasses at Night' al lui Corey Hart. Sunt extrem de entuziasmată că am avut oportunitatea să remixez și să reînregistrez această piesă alături de eroul meu EDM, Tiësto. Ce onoare!"



,,Heidi este o prietenă minunată, așa că a fost natural să lucrăm împreună la această piesă! Ne-am distrat atunci când ne-a împărtășit ideea de a reinterpreta hitul original din anii '80 și am vrut să o ajutăm cu producția! Ador cum a ieșit piesa și sunt extrem de entuziasmat pentru ea și această lansare." - Tiësto



,,Superstarul Heidi Klum cântând «Sunglasses At Night» este precum o explozie de dans seducător!" - Corey Hart

Primele postări ale lui Heidi pe Instagram au lămurit deja: piesa combină ritmuri cool și senzualitate cu priviri misterioase ascunse în spatele ochelarilor de soare în întuneric și un ritm de dans hipnotic intens și captivant. Această reinterpretare a piesei "Sunglasses At Night," deja interpretată de Tiësto în noiembrie la un spectacol în Las Vegas, are potențialul de a deveni noul imn de dans. Fanii emisiunii "Germany's Next Top Model" au avut o degustare a calităților de cântăreață ale lui Heidi Klum în finala show-ului din 2022, când ea și soțul ei, Tom Kaulitz, au interpretat piesa lor "Chai Tea with Heidi." Piesa a fost creată în colaborare cu nimeni altul decât legenda rap Snoop Dogg, dar nu a fost prima lansare muzicală a lui Heidi. În 2006, single-ul său de debut "Wonderland" a fost lansat, o melodie de Crăciun scrisă pentru o reclamă Douglas, iar toate încasările au mers către o organizație de caritate pentru copii din orașul ei natal german, Bergisch Gladbach.



De-a lungul carierei sale impresionante, Heidi Klum a explorat numeroase direcții. Este un supermodel, o mamă model în emisiunea TV celebră GNTM timp de aproape 20 de ani, o antreprenoare de succes și un designer de modă. De asemenea, manifestă o pasiune pentru industria muzicală.