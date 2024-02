Celine Dion, apariție strălucitoare la Premiile Grammy, în ciuda luptei sale cu o boală neurologică rară

Celine Dion, celebra cântăreață în vârstă de 55 de ani, a captat atenția publicului și a adunat ovații puternice pe scena Premiilor Grammy desfășurate duminică seară. Iubita artistă a avut onoarea de a preda trofeul pentru „Albumul Anului” către Taylor Swift, într-o prezență ce a marcat prima ei apariție publică în ultimele trei luni.

În ciuda problemelor de sănătate cu care se confruntă de câțiva ani, Celine Dion a reușit să impresioneze încă o dată, demonstrând puterea și grația ei în fața unei boli neurologice rare și incurabile, cunoscută sub numele de sindromul persoanei rigide. Diagnosticată în 2022 cu această afecțiune, Celine Dion și-a anulat concertele programate în viitorul apropiat, iar aparițiile sale publice au fost semnificativ diminuate.

Celine Dion makes a surprise appearance to present Album of the Year at the 2024 #Grammys pic.twitter.com/oNT4zmBTyk— The Hollywood Reporter (@THR) February 5, 2024