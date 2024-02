Sia anunță albumul

"Reasonable Woman" include apariții speciale ale membrilor Rock n Roll Hall Of Fame - Chaka Khan, Paris Hilton, Tierra Whack, Labrinth, Kylie și alții.

Iconul pop global Sia va lansa primul său album oficial solo în opt ani, intitulat "Reasonable Woman", pe 3 mai 2024 prin Atlantic Records. Albumul include apariții speciale ale unor artiști precum Kylie, Chaka Khan, Paris Hilton, Tierra Whack, Labrinth, Kaliii și Jimmy Jolliff.



Anunțul de astăzi vine cu unul dintre highlight-urile albumului "Reasonable Woman" - hitul numit "Dance Alone", creat împreună cu colega sa superstar global și câștigătoare a premiului Grammy 2024, Kylie Minogue. Până acum, duoul a colaborat pe albumul lui Kylie "Kiss Me Once"; zece ani mai târziu, s-au reunit pentru o perfecțiune pop.

Nu există niciun artist în lume precum Sia. Încearcă să-ți imaginezi un artist care s-a transformat dintr-o vocalistă indie pop într-un superstar global al popului cu o carieră de mai bine de un deceniu. Încearcă să-ți imaginezi acest superstar global al popului care scrie și produce muzică pentru multe dintre cele mai iconice vedete ale timpurilor noastre. Sia Furler a acumulat numeroase stream-uri și hituri la nivel mondial (6 în "Billions Club" pe Spotify, și continuă ...) fără să-și arate vreodată fața, fără să-și compromită viziunea artistică și fără să lase pe cineva să-i definească faima pop.



Este uimitor să-ți imaginezi orice artist făcând doar una dintre aceste lucruri, cu atât mai mult toate acestea, pe parcursul unei cariere care continuă să atingă noi culmi. Merită să fie repetat: nu există niciun artist în lume precum Sia.

Traiectoria sa profesională este în sine un fenomen. Începând în Australia, viața artistică a Siei a avut mai multe întorsături până să ajungă pe pe scena mondială, de la cântat cu Zero 7, la sonorizarea scenei finale a îndrăgitului show al HBO Six Feet Under, la scrierea, co-scrierea și apariția în piese pentru alți artiști, inclusiv Rihanna, David Guetta, Flo Rida. (Trebuie menționat: toți acești artiști au avut hituri masive în colaborare cu Sia).



Piesa sa "Chandelier", de pe albumul nominalizat la premiile Grammy, "1000 Forms Of Fear" din 2014, nu numai că a schimbat modul în care sună muzica pop, dar a revoluționat arta videoclipului muzical cu clipul inovator în care a jucat Maddie Ziegler. Au urmat alte hituri mondiale în succesiune rapidă: "Elastic Heart", "Big Girls Cry", "Alive", "Together", "Dusk 'Til Dawn" cu Zayn și "Cheap Thrills", un single numărul unu pe Billboard timp de 8 săptămâni neconsecutive.



Peste 50 de miliarde de stream-uri. Albumul său de Crăciun, lansat în 2017, are una dintre cele mai ascultate 10 piese de sărbători din toate timpurile. A regizat primul său lungmetraj, intitulat "Music", în 2021, iar în 2022, o piesă de pe albumul "This Is Acting" din 2016, "Unstoppable", a devenit o senzație virală, ajungând să depășească un miliard de stream-uri pe Spotify și să revină în topuri în mai multe țări din întreaga lume șapte ani după lansarea sa. Între timp, Sia a participat la scrierea unor piese pentru artiști globali precum Miley Cyrus, Diljit și alții. Cântecele sale continuă să sonorizeze filme și emisiuni TV în întreaga lume, și a reușit chiar să recompenseze concurenții Survivor.



Și acum urmează "Reasonable Woman", primul său album oficial din 2016 încoace. În plus față de artiștii invitați, albumul a fost creat cu o mulțime de colaboratori incredibili, producători, scriitori, ingineri de sunet. Lista îi include pe: Jesse Shatkin, Greg Kurstin, benny blanco, Jim-E Stack, Rosalía, bülow, Mark "Spike" Stent și alții.

Reasonable Woman track list:

Little Wing Immortal Queen (feat. Chaka Khan) Dance Alone (Sia and Kylie Minogue) I Had A Heart Gimme Love Nowhere To Be Towards The Sun Incredible (feat. Labrinth) Champion (feat. Tierra Whack, Kaliii, Jimmy Jolliff) I Forgive You Wanna Be Known One Night Fame Won't Love You (feat. Paris Hilton) Go On Rock and Balloon