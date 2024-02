Singura româncă de la Premiile BAFTA 2024. Andreea Cristea, apariție elegantă pe covorul roșu, alături de actori celebri

Premiile BAFTA 2024 reprezintă un moment special pentru lumea filmului, iar printre celebritățile care au pășit pe covorul roșu s-a numărat și românca Andreea Cristea, cea care a uimit prin eleganța sa.

La cea de-a 77-a ediție a Premiilor BAFTA, filmul "Oppenheimer" a fost în prim plan, câștigând nu mai puțin de 7 trofee, inclusiv marele premiu. Cu toate acestea, pe lângă distincțiile oferite, privirile au fost ațintite câtre marile personalități cinematografice care au pășit pe covorul roșu.

Andreea Cristea, originară din Galați și stabilită de mai mulți ani la Londra, a fost una dintre vedetele care au captat atenția presei și a publicului. Îmbrăcată într-o rochie-capă neagră, creație semnată Rahul Mishra, un renumit creator de modă indian, Andreea a strălucit în mijlocul celor mai cunoscute figuri ale cinematografiei internaționale. Accesorizându-și ținuta cu bijuterii cu pietre prețioase și completată de un machiaj dramatic, Andreea Cristea a emanat eleganță și stil în fiecare detaliu al ținutei sale. Cu toate că evenimentele de acest fel pot genera emoții puternice, Andreea a mărturisit că de data aceasta a reușit să se simtă relaxată și să se bucure de fiecare moment pe covorul roșu, fiind al treilea an în care participă la Premiile BAFTA.

„Acum fiind a treia oară la BAFTA, m-am simțit bine, am avut oportunitatea să fiu relaxată. În primele dăți a fost ceva nou și aveam mai mult stres, acum m-am relaxat, m-am bucurat de covorul roșu. Am dat interviuri, am trecut peste tracul meu de a da interviuri, pentru că uneori refuzam lucrul acesta, am făcut poze, am vorbit cu una dintre actrițele mele preferate, văzusem filmul la Cannes. A fost o seară frumoasă și a început mai devreme decât de obicei, am avut mai mult timp la after party”, a spus Andreea Cristea la Antena Stars, conform Spynews.