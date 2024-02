LINO Golden și JO își unesc vocile pentru prima dată și aduc în playlist-uri Ultimul dans

LINO Golden și JO, doi dintre cei mai talentați și apreciați artiști ai momentului, își unesc vocile pentru prima dată și aduc în playlisturi „Ultimul dans", o piesă emoționantă ce promite să îți rămână întipărită în minte chiar de la primul play.

Cu muzica și versurile compuse de către LINO alături de Mario Fresh și RENVTØ, „Ultimul dans" este o călătorie muzicală captivantă din care nu lipsesc pasiunea, durerea, iubirea și acceptarea și care va atinge fiecare inimă în parte.

„Mi-am dorit foarte mult, în ultima vreme, o colaborare care să fie cu totul diferită față de tot ceea ce am lansat până acum. «Ultimul dans» este chiar piesa la care nu s-ar fi așteptat nimeni, cred eu. Îi mulțumesc lui JO pentru că a acceptat să facă parte din proiect și pentru că și-a pus tot talentul în a transmite mesajul piesei. Sperăm ca oamenii să se regăsească în mesajul piesei", spune LINO.

„Îl consider pe LINO unul dintre cei mai talentați artiști din generația nouă, o persoană muncitoare, alături de care îmi doream de mult timp să colaborez. Mă bucur că am reușit să facem asta odată cu «Ultimul dans», o piesă pe sufletul meu, în care cred foarte mult și pe care am simțit-o de la primele acorduri. Fiind un om al poveștilor, m-a bucurat enorm întreg rezultatul clipului care reușește să transmită exact ideea piesei. Îmi doresc ca «Ultimul dans» să vindece cât mai multe suflete rănite din dragoste și să ajungă la fiecare gol lăsat de povești asemănătoare", spune JO.



LINO este unul dintre cei mai populari artiști ai momentului, iar printre cele mai de succes piese ale sale se regăsesc „Maracas" (alături de MIRA), „MEDU$A", „Shoturi", „N-are rost", „Snapchat" (feat. 2americani), „Panamera" (feat. Aspy), dar și „Dau Moda" (alături de Jador).