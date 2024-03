Emisiunea Live From E!: The Oscars este difuzată la E! luni, 11 martie, de la 22:00

Cele mai impresionante realizări în film și actorie au fost premiate noaptea trecută în cadrul Galei Premiilor Academiei Americane de Film ediția 2024. Luni, 11 martie, de la 22:00, emisiunea Live From E!: The Oscars, prezentată de Laverne Cox, este o recapitulare a spectacolului de pe covorul roșu.

Laverne Cox alături de colegii ei Zanna Roberts Rassi, Zuri Hall, comediantul Heather McMahan şi designerul Christian Siriano oferă comentarii pe măsură ce vedetele defilează pe covorul roșu. În același timp expertul în film Keltie Knight şi Tiffany Smith prezintă fanilor o perspectivă unică asupra celei mai importante nopți din industria filmului, chiar de pe acoperișul Ripley's de pe Hollywood Boulevard.

Filmele de succes și vedetele lor sunt în centrul atenției în emisiunea Live From E!: Oscars de la Dolby Theatre din Hollywood, cu momente speciale pentru fanii de pretutindeni.

Cele mai multe nominalizări le-a avut filmul Oppenheimer al lui Christopher Nolan, nominalizat pentru 13 categorii, inclusiv pentru starurile sale Cillian Murphy, Emily Blunt și Robert Downey Jr. Între timp, Barbie, filmul cu cele mai mari încasări din 2023, a obținut opt ​​nominalizări, Ryan Gosling și America Ferrera fiind recunoscuți fiecare pentru performanțele lor remarcabile. Printre vedetele care au participat la premii sunt Jennifer Lawrence, Matthew McConaughey, Lupita Nyong'o, Michelle Yeoh, Dwayne Johnson, Zendaya și Nicolas Cage.

Live From E! este produs de Den of Thieves și îi are ca producători executive pe Jesse Ignjatovic, Evan Prager și Barb Bialkowski.