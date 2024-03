Olivia Addams își recuperează sentimentele în Feelings Back

Olivia Addams este unul dintre puținii artiști români care au succes atât la nivel local, cât și internațional. Single-uri precum "Stranger" – piesă care a primit discul de platină în Polonia, "Fool Me Once" și „Never Say Never" au dominat topurile Airplay și Shazam din Polonia timp de câteva săptămâni consecutive, ceea ce a făcut-o pe Olivia una dintre cele mai apreciate artiste din teritoriu. La începutul anului 2022, Olivia a lansat prima ei piesă în română, o surpriză mult așteptată pentru fanii ei. „Scrisori în minor", scrisă de Carla's Dreams, a reușit să depășească 5 milioane de stream-uri, asigurându-i un loc în Top 10 Radio Airplay. ,,Răsărit perfect" a urmat de asemenea traiectoria succesului, ajungând pe una dintre primele poziții în Top 10 Airplay și, de asemenea, colaborarea cu rareș pentru piesa "Buchet de trandafiri" a reușit să facă parte din Top 10 Radio Airplay săptămâni la rând. În plus, colaborarea cu florianrus pentru ,,Până îmbătrânim" a fost extrem de bine primită de radiouri și fanii artiștilor, piesa ajungând în Top 100 Airplay încă din prima săptămână de la lansare. A fost de asemenea prezentă în trending-ul YouTube și Shazam. În plus, în 2023, Olivia și-a încântat fanii cu piese precum "OMG", în colaborare cu Ilkay Sencan, "Comete", alături de Randi, "Plata cu dor", cu DOC și "Dangerous". Citește și: rareș cântă despre acea Jumătate

