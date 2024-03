Green Report lansează cel de-al treilea sezon Green Report Podcast cu Raluca Fișer. Podcastul Green Report aduce în prim-plan subiecte legate de sustenabilitate care ne privesc pe noi toți și pe care le dezbatem alături de oameni de business, oameni politici, autorități în domeniu sau persoane publice. Împreună putem învăța să accelerăm atât implementarea politicilor care impactează mediul, dar și gesturile personale responsabile care trebuie să devină firești. Primul episod al acestui sezon debutează cu o discuție despre sustenabilitate în designul interior, un subiect actual și de interes pentru oricine își amenajeză locuința, dar nu numai.

Într-o lume în care fiecare alegere contează, designul de interior sustenabil este un angajament față de frumusețea care durează, nu doar în estetică, ci și în etică. Anna Chițan, designer de interior Annterior Studio ne vorbește despre abordarea sa inovatoare atunci când vine vorba amenajarea spațiilor, o abordare în care estetica se îmbină armonios cu funcționalitatea, dar și cu longevitatea materialelor folosite.

Iată și câteva dintre cele mai importante idei discutate în podcast:

 Potențialul de transformare al unui spațiu mic într-unul functional și de calitate este foarte mare. Apartamentele mici construite in perioada comunista sunt mai mai functionale decât cele construite în perioada actuală;

 E important să prețuim și să valorificăm mai mult obiectele vechi de mobilier sau de decor. Acestea sunt de multe ori mai bine realizate și mai calitative decât cele noi. Nu doar că aduc un plus pe zona de sustenabilitate și design, dar conferă un farmec aparte spațiului în care sunt integrate;

 Materialele naturale sunt mai longevive, mai durabile chiar dacă aparent sunt mai costisitoare. Ne vom bucura mai mult timp de ele, iar patina pe care o capătă un material natural odată cu trecerea timpului este foarte frumoasă;

 Trendurile ar trebui sa fie evitate in designul interior pentru că sunt nesustenabile și sunt reteta sigură spre plictiseală în câțiva ani;

 Arta este foarte importantă în designul interior – ar trebui să căutăm mai mult arta, sub orice formă, chiar și cea realizată de artiști anonimi. Pot fi găsite o mulțime de lucrări foarte frumoase în târguri sau pe platforme online de comert, fără a fi foarte scumpe;

 Culorile pe care ar trebui să le adoptăm într-o locuință sustenabilă sunt cele naturale – atât deschise, cât și cele închise. Sunt o alegere sigură, de care nu ne vom plictisi pe termen lung;

 Costul renovării și al designului interior pentru o locuință reprezintă aproximativ 70% din valoarea acesteia, ținând cont bineințeles și de mărimea locuinței;

Acestea alături de multe alte lucruri interesante despre designul interior sustenabil, dar și despre București și moștenirea sa arhitecturală, veți descoperi în primul episod din sezonul 3 al podcastului Green Report, acum live pe greenreport.ro și pe canalul de Youtube Green Report.

Parteneri media: Universal Solution, RFI Romania, Itsy Bitsy, Radio Eco Natura, www.green-report.ro, www.spotmedia.ro, www.wall-street.ro , www.kudika.ro, www.9am.ro , www.garbo.ro , www.revista-piata.ro , www.buletindebucuresti.ro.

Vizionare placuta